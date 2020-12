Quotidiano on line di informazione sanitaria

Quotidiano on line di informazione sanitaria Venerdì 04 DICEMBRE 2020

segui quotidiano sanita .it

Covid. Leone: “In ospedale di Matera nuova area Covid d’avanguardia”

34 posti letto, dei quali 12 di terapia sub-intensiva, che si aggiungo ai 74 dedicati alla degenza dei pazienti affetti da Sars-CoV-2. “È un reparto di grandissima efficienza e penso che in Italia siano poche le strutture di questo tipo”, ha spiegato l’assessore. E sulla possibilità che la Basilicata possa tornare in zona gialla, Leone ha risposto: “sì, i dati sono confortanti”.

03 DIC - È stata inaugurata ieri, nel reparto di Pneumologia dell’ospedale “Madonna delle Grazie” di Matera, la nuova area Covid che disporrà a regime di 34 posti letto, dei quali 12 dedicati alla terapia sub-intensiva, che si aggiungeranno agli 74 dedicati alla degenza dei pazienti affetti da Sars-CoV-2.



“Si è creato - ha detto l’assessore regionale alla Sanità, Rocco Leone - un reparto che resta all’ospedale Madonna delle Grazie, di altissima qualità, dove tutte le stanze sono a pressione negativa, per pazienti affetti da malattie respiratorie. E questo è un vantaggio notevole”.



“È un reparto di grandissima efficienza – ha proseguito - e penso che in Italia siano poche le strutture di questo tipo. Un bel segnale verso il potenziamento dell’ospedale di Matera, nonostante le polemiche sulle voci di depotenziamento”.



Leone, in proposito, ha detto che sarà sospesa la delibera della Asm che ratificava la scadenza di alcuni servizi a partire dal 1 gennaio 2021. “Sospendiamo tutto “, ha detto Leone, riferendosi agli atti adottati'.

03 dicembre 2020

© Riproduzione riservata



Altri articoli in Regioni e Asl



E sulla possibilità che la Basilicata possa tornare in zona gialla, Leone ha risposto: “sì, i dati sono confortanti, ma incrociamo le dita. È chiaro che serve una collaborazione più stretta, più senso di responsabilità da parte dei ragazzi non guasterebbe”.