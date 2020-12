Al via accordo Molise-Agenas per potenziamento reti assistenza ospedaliera e territoriale

Ok dal Commissario ad Acta Giustini. Questo anche al fine di assicurare la più elevata risposta sanitaria all’emergenza Covid-19. Coordinatore delle attività sarà il direttore generale per la Salute della Regione, Lolita Gallo.

03 DIC - Il Commissario ad Acta per la Sanità del Molise, Angelo Giustini, con proprio decreto, ha approvato lo schema d'accordo di collaborazione tra la Regione e l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) per il potenziamento delle reti di assistenza ospedaliera e territoriale anche al fine di assicurare la più elevata risposta sanitaria all’emergenza Covid-19.



Il coordinatore delle attività è il direttore generale per la Salute della Regione, Lolita Gallo, “che garantirà l’adeguato supporto - si legge nel provvedimento - da parte delle competenti strutture amministrative regionali e dell’Azienda sanitaria regionale (Asrem)”.





03 dicembre 2020

