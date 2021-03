Flori Degrassi è il nuovo commissario alla sanità del Molise

La nomina è arrivata oggi in Cdm. Sarà invece Anna Maria Tomassella a ricoprire il ruolo di sub commissario.

31 MAR - Confermate le anticipazioni: Flori Degrassi è il nuovo commissario alla sanità del Molise. La nomina è stata ratificata oggi nel Consiglio dei ministri. Sarà invece Anna Maria Tomassella a ricoprire il ruolo di sub commissario.



Flori Degrassi, 70 anni, di Capo d’Istria, ex direttore generale e commissario della Asl Roma 2. Mentre Anna Maria Tomasella, è l’attuale direttore amministrativo della Ussl 2 Marca Trevigiana. Le nomine, ricordiamo si sono rese necessarie dopo le dimissioni del commissario Angelo Giustini della sub Ida Grossi



“Apprendo che il Consiglio dei ministri ha proceduto alla nomina del commissario della Sanità in Molise: sarà Flori Degrassi, coadiuvata da Anna Maria Tomassella nelle vesti di sub-commissario”. Lo rende noto Giuseppina Occhionero, deputata di Italia Viva.



“Auguriamo a entrambe buon lavoro, sperando che il Molise ei molisani abbiano finalmente le risposte che chiedono e meritano per uscire dalla grave situazione in cui la regione è precipitata a causa dell'epidemia”, conclude.



31 marzo 2021

