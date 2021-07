Visite ed esami si prenotano con un’app

Da alcune settimane i cittadini hanno la possibilità di accedere al “Cup 2.0” anche attraverso la nuova App “Toscana salute”. Asl Toscana Centro: “Nei primi 15 giorni di luglio su un totale di 1.370 prenotazioni online tramite il portale regionale, oltre 200 sono state effettuate tramite l’App regionale, attiva dal 2 luglio”. Il direttore del Cup: “È un ulteriore passo in avanti nell’ottica di una sanità sempre più digitale”.

21 LUG - Attiva in Toscana una nuova modalità per prenotare online visite ed esami presso il servizio sanitario regionale. Da alcune settimane i cittadini hanno la possibilità di accedere al “Cup 2.0” anche attraverso la nuova App “Toscana salute”, progettata e perfezionata dal settore Sanità digitale della Regione.



“Nei primi 15 giorni di luglio - spiega l’Asl Toscana centro - su un totale di 1.370 prenotazioni online tramite il portale regionale prenotasanita.toscana.it, nei territori dell’Asl Toscana Centro in cui è presente il nuovo software Cup 2.0 (Prato, Pistoia ed Empoli), oltre 200 sono state effettuate tramite l’App regionale, attiva dal 2 luglio. Di queste 76 in area pratese, 50 in area pistoiese, 38 in Valdinievole e 50 in area empolese”.



“Gli ultimi dati - spiega il direttore del Cup Leonardo Pasquini - mostrano segnali di crescita del sistema di prenotazione online. I cittadini scelgono questa modalità che semplifica maggiormente le procedure di accesso e limita le attese nei presidi territoriali. La nuova app Toscana Salute è un ulteriore passo in avanti nell’ottica di una sanità sempre più digitale poiché permette in pochi passaggi di accedere a numerosi servizi e di prenotare o disdire un appuntamento anche solo con la ricetta dematerializzata”.



21 luglio 2021

© Riproduzione riservata



Altri articoli in Regioni e Asl