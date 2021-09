Assl Lanusei. Mancano i medici: chiudono Pediatria e punto nascita

Bambini e future mamme saranno indirizzate verso altre strutture. Cosmed e Anaao Assomed: “Sanità negata in Ogliastra. Così si liquida il problema. Ci chiediamo se tra i sei posti di pediatri banditi da Ats Sardegna ci sia qualche risorsa per la Pediatria di Lanusei, oppure se questo territorio periferico continuerà a restare sguarnito e dimenticato, troppo distante dal ‘centro’ politico per essere considerato priorità”.

20 SET - Il Commissario straordinario della Assl di Lanusei ha informato, con una nota, i vertici di Regione, Ats, altre Assl della Sardegna, Aou di Cagliari e Sassari, Arnas Brotzu, Prefetto di Nuoro e sindaci che, fino al 20 settembre, il reparto di Pediatria, e di conseguenza il Punto Nascita, dell'ospedale di Lanusei resterà chiuso a causa della mancata copertura dei turni dei pediatri per la cronica loro carenza. I bambini e le future mamme saranno indirizzate verso altre strutture sanitarie.



“Così si liquida il problema - tuonano in una nota le segreterie Cosmed e Anaao Assomed -. Quello che si paventava nelle scorse settimane, tamponato con la disponibilità a coprire turni da parte di alcuni consulenti provenienti da altre sedi, è ora successo. Un pensionamento, un trasferimento, un mancato rinnovo di un contratto, malattia e infortunio hanno fatto saltare la già precaria situazione. Di fatto su 9 posti in organico ad oggi solo 3 presenze sono quelle garantite - aggiungono - troppo poche per tenere aperto un reparto che deve assicurare nelle 24 ore l'assistenza ai bambini e ai neonati. Ci si chiede se, tra i sei posti di pediatri banditi da Ats Sardegna ci sia qualche risorsa per la Pediatria di Lanusei, oppure se questo territorio periferico continuerà a restare sguarnito e dimenticato, troppo distante dal ‘centro’ politico per essere considerato una priorità”.

20 settembre 2021

“Nella premessa del Piano Preliminare Regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari si sottolinea come sia 'onere della Pubblica Amministrazione garantire a tutti i cittadini la maggiore qualità sostenibile dei servizi sanitari ed allocarli il più vicino possibile ai luoghi di vita e di lavoro, oggi all'Ogliastra questo tipo di assistenza viene di fatto negata”, concludono.