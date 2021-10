No vax. Altre 15 nuove sospensioni deliberate dall’Asl Toscana centro

Si tratta di sospensioni dal servizio che verranno applicate da domani nei confronti di 1 tecnico sanitario di laboratorio, 3 Oss, 9 infermieri, 1 medico e 1 ostetrica. Ora sono 200 gli atti di sospensione finora adottati. Di questi 47 sono stati revocati in quanto i professionisti si sono vaccinati o hanno chiarito la loro posizione. Con i provvedimenti firmati oggi quindi sono 153 gli operatori attualmente sospesi.

26 OTT - Altri 15 provvedimenti di sospensione per inadempimento vaccinale sono stati firmati oggi per altrettanti professionisti dipendenti dell’Azienda sanitaria. Si tratta di sospensioni dal servizio che verranno applicate da domani nei confronti di 1 tecnico sanitario di laboratorio, 3 Oss, 9 infermieri, 1 medico e 1 ostetrica.



I 15 atti di accertamento sono stati formalizzati da parte del Dipartimento di prevenzione con pec all’Azienda sanitaria. In analogia agli altri casi finora trattati, l’Azienda sanitaria, all’avvenuta ricezione dell’atto di accertamento del mancato rispetto dell’obbligo vaccinale, ha inviato la comunicazione all’ordine professionale di competenza per gli adempimenti di legge.



Con le 15 sospensioni di oggi sono 200 gli atti di sospensione finora adottati. Di questi 47 sono stati revocati in quanto i professionisti si sono vaccinati o hanno comunque chiarito la loro posizione. Con i provvedimenti firmati oggi quindi sono 153 gli operatori attualmente sospesi.





26 ottobre 2021

