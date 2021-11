Covid. Leone rassicura: “Situazione ospedaliera sotto controllo”

“Come certifica la Fondazione Gimbe: : la nostra regione è molto al di sotto della soglia di emergenza, con il 7% dei posti letto occupati in area medica, e lo 0% nelle terapie intensive. La campagna vaccinale in Basilicata ha dei numeri molto positivi, in perfetta media nazionale. Adesso dobbiamo spingere maggiormente sulle terze dosi, anche io” come Bardi “farò la dose booster nei prossimi giorni”.

05 NOV - “La campagna vaccinale in Basilicata ha dei numeri molto positivi e infatti come certifica la Fondazione Gimbe, la situazione ospedaliera è totalmente sotto controllo: la nostra regione è molto al di sotto della soglia di emergenza, con il 7% dei posti letto occupati in area medica, e lo 0% nelle terapie intensive”. Lo ha detto - in una nota diffusa dall'ufficio stampa della Giunta lucana – l’assessore regionale della Basilicata alla sanità, Rocco Leone.



Si tratta, secondo l’assessore, di “due dati molto positivi che voglio condividere con medici, sanitari e volontari che hanno realizzato uno sforzo corale. Le vaccinazioni in Basilicata sono in perfetta media nazionale. Adesso dobbiamo spingere maggiormente sulle terze dosi. Mi unisco all'appello del Presidente Bardi di ieri: anche io - ha concluso Leone – farò la dose booster nei prossimi giorni”.





05 novembre 2021

