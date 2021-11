Quotidiano on line di informazione sanitaria

Medicina di precisione. Emiliano: “Utile a far tornare i cervelli”

Il governatore a Lecce con Locatelli: “Il Tecnopolo di Lecce è una grande iniziativa della Puglia che mette insieme le università con una strategia complessiva che tende a favorire le sinergie di queste tre grandi università con tutti gli altri grandi centri di ricerca più importanti del Paese. Ho incontrato adesso una ricercatrice del Cnr, e un incontro di otto anni fa, mi fece promettere che l’avrei riportata a casa”.

12 NOV - “Il Tecnopolo di Lecce è una grande iniziativa della Puglia che mette insieme le università con una strategia complessiva che tende a favorire le sinergie di queste tre grandi università con tutti gli altri grandi centri di ricerca più importanti del Paese. Significa concepire questo piano anche per far tornare a casa i nostri cervelli”. Lo ha detto il governatore della Puglia Michele Emiliano partecipando a Lecce a una tavola rotonda sulla medicina di precisione, con il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli.



“Ho incontrato adesso al Cnr - ha raccontato Emiliano - una ricercatrice che mi ha ricordato un nostro incontro casuale otto anni fa, quando ancora non ero presidente. Mi fece promettere che l’avrei riportata a casa e lei era qui grazie ai progetti di ricerca della Regione Puglia. Bisogna insistere anche perché oggi nella medicina personalizzata, i laboratori, la ricerca, gli ospedali, devono essere uno accanto all'altro perché si costruiscono i farmaci sullo specifico della malattia del paziente”.





