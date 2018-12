Aifa conferma la carenza di scorte

14 DIC - Le scorte del vaccino antinfluenzale sono agli sgoccioli, con diverse aziende che hanno i magazzini già vuoti, anche se ufficialmente la stagione vaccinale non sarebbe finita. La conferma alle segnalazioni di questi giorni arriva oggi anche da fonti dell'Aifa riportate dall’Ansa.



Secondo i dati dell'Agenzia del Farmaco, delle tre aziende produttrici una ha finito le scorte e non è in grado di rimpinguarle entro la fine della stagione, un'altra ha i magazzini vuoti ma potrebbe far arrivare entro fine anno alcune decine di migliaia di dosi dall'estero, mentre una sola ha ancora una giacenza nei magazzini che è a disposizione delle Regioni che ne dovessero fare richiesta.



14 dicembre 2018

© Riproduzione riservata