Il Ministero della Salute organizza un Convegno il 9 maggio destinato a personale sanitario ed enti di ricerca

04 MAG - "L'Organizzazione Mondiale della Sanità ogni anno promuove, per il 5 maggio, la Giornata Mondiale per il lavaggio delle mani per ricordare l’importanza di questo gesto semplice, ma essenziale per la prevenzione delle infezioni trasmissibili, soprattutto negli ambienti ospedalieri e di cura". È quanto si legge in una nota del Ministero della Salute.



Indagine sullo stato di attuazione dei programmi di prevenzione e controllo delle infezioni correlate all’assistenza

"In questo contesto - aggiunge la nota - l'Oms ha lanciato l'indagine 2019 WHO Global Survey on Infection Prevention and Control (IPC) and Hand Hygiene per descrivere lo stato di attuazione dei programmi di prevenzione e controllo delle infezioni correlate all’assistenza (ICA) e delle attività per promuovere l’igiene delle mani nelle strutture sanitarie".



Sono invitate a partecipare tutte le strutture sanitarie a livello mondiale. L’indagine, attiva fino al 16 luglio 2019, si basa sulla compilazione di due questionari on-line:

04 maggio 2019

