Cittadinanzattiva: “Grande traguardo per il diritto all’accesso alle terapie innovative”

08 AGO - “Siamo molto soddisfatti dell’approvazione della rimborsabilità da parte del SSN della prima terapia a base di cellule Car-T in Italia. E’ un risultato importantissimo, che innova e lega imprescindibilmente i criteri di rimborsabilità al tema dell’accesso alle cure innovative, nonché all’esito delle terapie”. A dichiararlo è Antonio Gaudioso, segretario generale di Cittadinanzattiva.



“Ancora una volta emerge come centrale il ruolo dell’AIFA come garante nazionale della scientificità delle scelte e dell’accesso alle terapie innovative sul territorio nazionale”, ha aggiunto Gaudioso. “Per tale ragione non possiamo celare i nostri timori per una funzione che non può e non deve essere demandata a livello regionale. Ci auguriamo ora che i centri specialistici accreditati a somministrare le nuove terapie vengano messi in grado di garantire l'accesso effettivo a tali cure il prima possibile”.





08 agosto 2019

