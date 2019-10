Ecco perché sono stati scelti questi tre scienziati

07 OTT - L’ossigeno è una molecola centrale per garantire la produzione di energia chimica all’interno delle nostre cellule. La maggioranza degli organismi viventi trasforma l’ossigeno molecolare in acqua all’interno dei mitocondri associando questa reazione chimica alla produzione di ATP. Nel corso dell’ultimo secolo lo studio dei meccanismi molecolari che sottendono al controllo dell’ossigeno nel nostro organismo ha portato ad importanti scoperte.



A partire dal premio Nobel ad Otto Warburg per la Medicina e Fisiologia del 1931 al riconoscimento odierno a William G. Kaelin Jr., Sir Peter J. Ratcliffe e Gregg L. Semenza si sono avvicendate una serie di fondamentali ricerche con grande impatto in molte patologie quali il cancro, l’ictus e l’infarto del miocardio tra le più comuni.



La definizione del meccanismo molecolare operato da alcune proteine chiave quali HIF-1alpha , VHL, ARNT ed EPO è stato il lavoro centrale di questi ricercatori che hanno potuto dimostrare come la fine rete di interazioni molecolari tra proteine e proteine-DNA possa operare un controllo metabolico centrale per la vita di una cellula.

07 ottobre 2019

© Riproduzione riservata

Di particolare pregio l’impiego di tecnologie di proteomica, ai loro arbori nel 2001, nella definizione della codifica di informazione chimica alla base del meccanismo di segnalazione basato sulla idrossilazione dell’aminoacido prolina della proteina HIF-1alpha (Science 20 Apr 2001: Vol. 292, Issue 5516, pp. 468-472 DOI: 10.1126/science.1059796).Presidente Corso di Laurea in Farmacia, direttore Istituto di Biochimica e Biochimica Clinica, Università Cattolica del Sacro Cuore, presidente European Proteomics Association (EuPA)