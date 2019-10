Saverio Cinieri è il nuovo presidente eletto dell'Aiom. Beretta assume l'incarico di presidente

27 OTT - Saverio Cinieri è il nuovo Presidente Eletto dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM), che raggruppa oltre il 95% dei medici che si occupano di oncologia. L’elezione è avvenuta durante il XXI Congresso Nazionale della Società Scientifica con la partecipazione di oltre 3.000 specialisti da tutta Italia.







Giordano Beretta (Bergamo) è il nuovo Presidente, Massimo Di Maio (Torino) Segretario e Antonio Russo (Palermo) Tesoriere. Il prof. Cinieri classe 1960 è nato a Francavilla Fontana (Brindisi) e attualmente è Direttore dell’UOC Oncologia Medica e Breast Unit dell’ASL di Brindisi. E’ stato nel direttivo nazionale AIOM con vari ruoli per 10 anni.



“E’ un grande onore, per me, servire l’AIOM e l’oncologia italiana - afferma il prof. Cinieri -. Lavorerò con i prossimi direttivi perché la nostra associazione scientifica raggiunga obiettivi sempre più elevati e coerenti con il ruolo dell’oncologo medico. Nei prossimi anni dovremo lavorare ancora di più con le società oncologiche del mondo e porgere particolare attenzione al ruolo della comunicazione e degli interplay con i media”.



Durante il XXI Congresso Nazionale di Roma è stato nominato tutto il nuovo Direttivo Nazionale, in carica fino al 2021 e composto da: Ugo De Giorgi, Rita Chiari, Francesco Perrone, Nicola Silvestris, Dario Giuffrida, Nicla La Verde, Marcello Tucci, Lucia Del Mastro.







27 ottobre 2019

