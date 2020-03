Gli ortopedici: “Protocollo non tiene conto dei medici”

14 MAR - “Il protocollo d’intesa siglato oggi da Governo e parti sociali non tiene conto dei medici e degli operatori sanitari che, in qualsiasi reparto prestino servizio, sono a rischio. L’esecutivo batta un colpo. Molti vivono con la paura addosso di poter essere da un momento all’altro contagiati. Secondo gli ultimi dati, sono 1423 gli operatori sanitari colpiti da Coronavirus, a cui si è aggiunto oggi il viceministro e nostro collega Pierpaolo Sileri. A tutti gli auguri di una pronta e completa guarigione”.



Ad affermarlo è Michele Saccomanno, presidente del sindacato degli ortopedici Nuova Ascoti, il quale aggiunge:



“Condividiamo il documento-appello di Anaao Campania affinchè medici e paramedici abbiano una corsia preferenziale per fare il tampone e di ottenere in tempi rapidi i risultati”.





