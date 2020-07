Fofi: “Complimenti a Scaccabarozzi per la riconferma e auguri di buon lavoro”

09 LUG - "La Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani si complimenta con il dottor Massimo Scaccabarozzi per la sua conferma alla guida di Farmindustria e i fa i migliori auguri di buon lavoro a lui e al nuovo Comitato di presidenza. Nei prossimi mesi si dovranno assumere decisioni importanti per la sanità italiana, e il comparto del farmaco, per le quali saranno fondamentali l’impegno e la collaborazione di tutti gli stakeholder".



Così la Fofi in una notta commenta la conferma di Scacabarozzi alla guida di Farmindustria.



