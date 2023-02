Morbillo. L’Oms Europa lancia l’allerta: “Non è scomparso, nel 2022 i casi sono tornati a crescere. Rafforzare vaccinazioni nei bambini”

L’Organizzazione rileva come dopo il biennio 2020-2021 dove si erano registrati pochi casi dopo l’epidemia del biennio precedente l’anno scorso il numero di casi è tornato a salire. “Serve un’azione urgente in tutti i paesi per identificare tutti coloro, in particolare i bambini che non sono stati vaccinati”. In Italia nel 2022 il report Oms segnala 18 casi. IL DOCUMENTO

Sembrava scomparso ma non è così. Dopo un periodo di rilevamento molto basso del morbillo nella regione europea dell'OMS nel 2021, i casi sono aumentati dall'inizio del 2022. Le persistenti lacune immunitarie e le dosi mancate di vaccino a causa della pandemia di COVID-19 hanno lasciato molte persone, tra cui un numero maggiore di bambini, suscettibili a questa malattia potenzialmente mortale. A scattare la fotografia è l’Oms Europa.

Per prevenire una recrudescenza del morbillo e di altre gravi malattie prevenibili con il vaccino, l'OMS chiede un'azione urgente in tutti i paesi per identificare tutti coloro, in particolare i bambini, che non sono stati vaccinati ed elaborare strategie mirate.

Dopo le grandi epidemie di morbillo nel 2018 e nel 2019 con quasi 200.000 casi segnalati, il numero di casi di morbillo segnalati nella regione è sceso nel 2020 a poco più di 12.000. Per il 2021, sono stati segnalati solo 159 casi di morbillo in 22 paesi; tuttavia, questo è aumentato nel 2022, con 904 casi segnalati fino ad oggi in 27 paesi. In Italia nel 2022 il report Oms segnala 18 casi.

La copertura vaccinale differisce ampiamente sia tra i paesi che all'interno di essi. Alcuni sono stati in grado di condurre attività di recupero tra le ondate di pandemia di COVID-19 e mantenere livelli di copertura ottimali. In altri, l'immunizzazione è stata interrotta o rinviata per un periodo considerevole tra porzioni significative della popolazione.

Anche le attività di immunizzazione che erano state programmate in alcuni Paesi della Regione prima della pandemia sono state colpite. Per esempio l'Ucraina ha dei bisogni sanitari urgenti legati alla guerra e la Turchia ai recenti terremoti, questi paesi affrontano possibili impatti sulla fornitura di servizi vaccinali, aumentando così il rischio di epidemie di malattie infettive.

"Tutti meritano l'incredibile protezione fornita dai vaccini", afferma il dott. Nino Berdzuli, direttore della divisione dei programmi sanitari nazionali dell'OMS/Europa. “Ma, come abbiamo visto fin troppo chiaramente durante questa pandemia di COVID-19, spesso coloro che hanno più bisogno di protezione hanno meno probabilità di riceverla. Non lasciare indietro nessuno richiede un approccio urgente a doppio binario: dobbiamo rafforzare i nostri sistemi di immunizzazione per affrontare le sfide dell'immunizzazione di routine, sforzandoci anche di raggiungere i più vulnerabili con i vaccini COVID-19”.

Azione necessaria per prevenire grandi focolai

Sostenere almeno il 95% della copertura con 2 dosi di un vaccino interromperà la trasmissione del virus e impedirà il ritorno di grandi epidemie. È anche fondamentale aumentare la consapevolezza sia tra gli operatori sanitari che tra il pubblico sui rischi della malattia.

Inoltre, l'OMS esorta i paesi a garantire che la sorveglianza del morbillo sia sufficientemente forte da rilevare e indagare senza indugio sui casi sospetti. In effetti, per prevenire un'ulteriore trasmissione, i paesi devono essere pronti a rispondere in modo rapido ed efficace in caso di focolai.

Il vaccino contro il morbillo è in uso dagli anni '60. È sicuro, efficace e poco costoso. L'OMS raccomanda l'immunizzazione per tutti i bambini e gli adulti suscettibili per i quali la vaccinazione contro il morbillo non è controindicata. Raggiungere tutti i bambini con 2 dosi di vaccino contro il morbillo, da solo o in combinazione morbillo-rosolia (MR), morbillo-parotite-rosolia (MMR) o morbillo-parotite-rosolia-varicella (MMRV), dovrebbe essere lo standard per tutti i programmi di immunizzazione.

Contesto globale

Il morbillo è una malattia prevenibile con il vaccino. La trasmissione del virus respiratorio altamente contagioso che causa la malattia è diminuita in tutto il mondo a causa delle misure di risposta al COVID-19, tra cui l'allontanamento fisico, l'uso della maschera e le restrizioni ai viaggi internazionali.

Tuttavia, la malattia non è scomparsa e il rischio di grandi epidemie è solo aumentato. Nel 2021, un record di quasi 40 milioni di bambini ha perso una dose di vaccino contro il morbillo: 25 milioni di bambini hanno perso la prima dose e altri 14,7 milioni di bambini hanno perso la seconda dose.

Questo declino è una significativa battuta d'arresto nel progresso globale verso il raggiungimento e il mantenimento dell'eliminazione del morbillo e lascia milioni di bambini suscettibili alle infezioni. In molti paesi del mondo, non appena le misure di risposta alla pandemia sono state allentate, i sistemi di sorveglianza hanno iniziato a rilevare un numero crescente di casi e focolai di morbillo.

