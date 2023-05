Hiv. Il Cda Aifa approva la rimborsabilità dei farmaci per la profilassi PrEP. Prescrizione dall’infettivologo e dispensazione nelle farmacie ospedaliere

"Con Delibera CdA 15 del 26 aprile 2023, l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ammette l’indicazione alla rimborsabilità dell’associazione Emtricitabina/Tenofovir Disoproxil per la 'Profilassi pre-esposizione (PrEP) e al fine di ridurre il rischio di infezione da HIV-1 sessualmente trasmessa in adulti e adolescenti ad alto rischio”. Ad annunciarlo è un comunicato stampa dell'Aifa, che definisce il farmaco "uno strumento aggiuntivo di prevenzione per le persone HIV-negative che abbiano comportamenti sessuali a rischio elevato" la decisione di renderlo a carico del Ssn "una misura di notevole impatto sulla sanità pubblica".

"L’Agenzia ha, quindi, accolto la proposta avanzata dalla Sezione per la lotta contro l’AIDS del Comitato Tecnico Sanitario del ministero della Salute - fa sapere la nota - condividendone l’impostazione generale, i criteri di selezione dei pazienti e la strategia di presa in carico globale. Lo specialista infettivologo può prescrivere la terapia, subordinandola alla compilazione di una scheda di prescrizione che contiene i criteri di inclusione ed esclusione al trattamento e le principali caratteristiche del programma di presa in carico e monitoraggio. La distribuzione del trattamento avviene unicamente da parte delle farmacie ospedaliere. Il provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale".

