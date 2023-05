Parte ITHACA, il think thank sui nuovi modelli regolatori e di accesso dei farmaci

Il gruppo di lavoro, che si avvale dell’esperienza di Rasi e Mennini e realizzato dalla Società Italiana di Comunicazione Scientifica e Sanitaria (Sics) in collaborazione con Quotidiano Sanità e Daily Health Industry, si occuperà di focalizzarsi su 4 dei temi più rilevanti per il settore, ai fini di facilitare l’accesso alle terapie, soprattutto innovative, ai pazienti europei e italiani.

Al via il Think Tank ITHACA - The Travel Journey to Healthcare Innovation, dedicato all’elaborazione di proposte concrete sull’innovazione dei meccanismi regolatori e di accesso del farmaco in Italia. Un’iniziativa di Quotidiano Sanità e Daily Health Industry, le prestigiose testate giornalistiche edite da SICS (Società italiana di Comunicazione scientifica e sanitaria), lanciata con l’obiettivo di prefigurare modelli che favoriscano l’innovazione terapeutica e sappiano attrarre risorse finanziarie verso il nostro Paese, con la partecipazione di diversi attori del settore, dai protagonisti politico/istituzionali, alle aziende produttrici di medicinali che operano in Italia.

ITHACA ha scelto 4 temi complessivi per il 2023 fra quelli proposti e discussi nel corso del primo meeting. “Semplificazione e futuro dell’accesso ai farmaci; Early Access Made in Italy per garantire un percorso accelerato all’innovazione, valutazione dell’innovatività e modelli di governance. Il tutto sullo sfondo della riforma dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa)”, spiega Francesco Maria Avitto, direttore editoriale di SICS.

“Stiamo vivendo una straordinaria stagione di riforme che riguardano il settore sanitario e farmaceutico – evidenzia Guido Rasi, già Direttore Esecutivo EMA – sia a livello italiano, che a livello europeo. Come abbiamo visto, queste riforme hanno un percorso a volte accidentato e contribuire con proposte ragionate e condivise fra diversi stakeholder, elaborate nel corso di un confronto approfondito con la partecipazione di esperti e operatori del comparto, consentirà di far sentire la propria voce e di essere soggetti attivi nella trasformazione dell’ecosistema italiano del farmaco. Su ogni tema lavoreremo in due direzioni: il miglioramento degli strumenti attuali, che a volte funzionano adeguatamente, altre meno; un’analisi più lunga e articolata attraverso cui svilupperemo una strategia di tappe condivisibili, per un cambio di paradigma verso cui non si può più tardare”.

“In una fase come quella attuale, estremamente delicata, in quanto sono in discussione sia il quadro normativo europeo, che la riforma dell’ente regolatorio italiano – aggiunge Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Microeconomia, Research Director EEHTA del CEIS Università di Roma "Tor Vergata" e Presidente Sihta – abbiamo la responsabilità di esprimere eventuali perplessità, ma soprattutto di fare proposte concrete per continuare a far sì che l’Italia, e tutto il vecchio continente, continuino ad attrarre investimenti e a garantire un accesso più veloce possibile alle cure ai propri cittadini. Il contributo degli operatori del settore, portatori anche dell’interesse dei pazienti, con una visione proiettata sul futuro, non potrà che rappresentare un’occasione per il legislatore di fare passi in avanti nelle giuste direzioni”.

Per ogni tematica sono previsti due incontri (8 in tutto, il prossimo previsto il 6 giugno) e l’elaborazione di documenti tematici. “L’identificazione dei temi è stata appunto oggetto del primo incontro di co-creation – spiega Luigi De Santis, direttore della Business Unit SICS - scelti i quattro argomenti chiave dell’iniziativa, identificheremo la priorità con la quale questi verranno affrontati, legandoci al tracciato della riforma della sanità cui l’Italia è attualmente sottoposta. Infine, verranno predisposti i position paper da consegnare alle autorità preposte”.

Al Think Tank ITHACA partecipano oltre al professor Guido Rasi e al professor Francesco Saverio Mennini, un team di esperti nelle scienze regolatorie e un selezionato gruppo i professionisti esperti in politiche di market Access che operano nelle aziende che sostengono l’iniziativa (AstraZeneca, Beigene, BMS, Boehringer Ingelheim, Csl Vifor, Gsk, MSD, Roche, Takeda, Vertex) insieme ad altre che stanno perfezionando la loro adesione.

26 maggio 2023

