Diabete di tipo 2. Attività fisica riduce il rischio di soffrirne anche tra chi ha predisposizione genetica

Una nuova ricerca australiana ha rivelato che l’attività fisica – da moderata a intensa - i potrebbe ridurre il rischio di diabete di tipo 2 anche nelle persone con un alto rischio genetico. Lo studio ha coinvolto oltre 59 mila pazienti ed è stato pubblicato dal British Journal of Sports Medicine.

08 GIU

08 giugno 2023

- Essere attivi fisicamente – soprattutto svolgendo esercizi di intensità da moderata a vigorosa come una camminata veloce, la corsa, il ciclismo – aiuta a ridurre il rischio di diabete di tipo 2 anche nelle persone con un alto rischio genetico. A mostrarlo è una ricerca pubblicata dal British Journal of Sports Medicine a cura di un team dell’Università di Sydney, in Australia.Lo studio ha coinvolto 59.325 pazienti inseriti nel database UK Biobank che indossavano, all’inizio dello studio, un accelerometro al polso. I partecipanti sono stati seguiti per sette anni e sono stati raccolti dati sulla salute a partire da informazioni genetiche e stile di vita.Le persone con un punteggio di rischio genetico elevato avevano un rischio 2,4 volte più alto di sviluppare il diabete di tipo 2 rispetto a quelle con un rischio genetico basso.Lo studio ha mostrato, però, che dedicarsi a più di un’ora di attività fisica da moderata a intensa al giorno si associava a un rischio inferiore del 74% di sviluppare diabete di tipo 2 .“Attraverso uno stile di vita attivo si può contrastare gran parte del rischio genetico di diabete”, conclude, autrice senior dello studio.