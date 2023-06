Interleuchina-17, ruolo chiave nell’invecchiamento della pelle

Un team di scienziati dell'Istituto di ricerca in biomedicina (IRB Barcelona) in collaborazione con il Centro nazionale di analisi genomica (CNAG) ha scoperto che la proteina IL-17 svolge un ruolo centrale nell'invecchiamento cutaneo. Gli scienziati hanno dimostrato che IL-17 è coinvolta in varie funzioni legate all’invecchiamento cutaneo e come il blocco della funzione di questa proteina rallenti la comparsa dei processi associati all’invecchiamento della pelle.

12 giugno 2023

- Un team di scienziati dell’Institute for Research in Biomedicine (IRB) di Barcellona, in Spagna, in collaborazione con il National Center for Genomic Analysis, ha scoperto che la proteina interleuchina-17 (IL-17) svolge un ruolo centrale nell’invecchiamento della pelle, tramite un processo mediato da uno stato infiammatorio. Lo studio è stato pubblicato da Nature Aging.L’invecchiamento cutaneo è caratterizzato da una serie di cambiamenti strutturali e funzionali che contribuiscono al deterioramento e alla fragilità associati all’età. La pelle invecchiata ha una ridotta capacità di rigenerarsi, una scarsa capacità di guarigione e una ridotta funzione di barriera. “I nostri risultati mostrano che l’IL-17 è coinvolta in varie funzioni legate all’invecchiamento. Abbiamo visto come il blocco della funzione di questa molecola rallenti la comparsa di vari processi associati all’invecchiamento della pelle; una scoperta che apre nuove possibilità per il trattamento di alcuni sintomi e per il recupero dopo un intervento chirurgico”, spiega Aznar Benitah, dell’IRB.Oltre a un’ampia varietà di cellule, la pelle ospita anche cellule immunitarie, che hanno un ruolo cruciale nella prevenzione delle infezioni e nella protezione da diversi danni. Lo studio descrive in che modo, durante l’invecchiamento, la presenza di alcune di queste cellule immunitarie, le cellule T gamma delta, le cellule linfoidi innate e le cellule T CD4+, aumentino di numero in modo significativo nella pelle. Queste stesse cellule iniziano anche ad esprimere livelli molto elevati di citochina pro-infiammatoria IL-17. Dunque, l’invecchiamento è associato a infiammazioni lievi, ma persistenti e, nella pelle, questo è caratterizzato da un aumento significativo di IL-17.