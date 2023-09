Quotidiano on line di informazione sanitaria

Quotidiano on line di informazione sanitaria Giovedì 21 SETTEMBRE 2023

segui quotidiano sanita .it

Da Alfasigma 200 mila euro alla Protezione Civile dell’Emilia-Romagna per le popolazioni colpite dall’alluvione

Nel mese di maggio la casa farmaceutica con sede a Bologna ha attivato una raccolta fondi a favore dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia-Romagna per l’alluvione che ha colpito la Romagna. Il ricavato raccolto internamente, con l’integrazione dell’azienda, ha raggiunto quasi 200mila euro complessivi.

21 SET

21 settembre 2023

© Riproduzione riservata



Altri articoli in Scienza e Farmaci



- Supportare le comunità locali dell’Emilia-Romagna interessate dall’alluvione, per favorire la ripartenza del territorio. Questo l’obiettivo centrato da Alfasigma, azienda farmaceutica con sede a Bologna che, a maggio 2023, ha deciso di attivare una raccolta fondi a favore dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione.L’iniziativa, nata dallo spirito di solidarietà verso la popolazione emiliano-romagnola fortemente colpita dalle conseguenze dell’alluvione, ha coinvolto, su base volontaria, tutti i dipendenti dell’azienda, che hanno potuto decidere se e quanto devolvere alle popolazioni e ai territori interessati. Il ricavato raccolto internamente grazie al contributo dei dipendenti e all’integrazione dell’Azienda ha toccato quota 200 mila euro complessivi.“Supportare le comunità locali è uno dei punti fondamentali della strategia di sostenibilità sociale di Alfasigma – commenta, Presidente di Alfasigma – E oggi, grazie al contributo di tutte le nostre persone, abbiamo raggiunto l’obiettivo di sostenere in modo concreto i cittadini della Regione nella gestione di questo momento così complesso nonché nella futura ricostruzione”.