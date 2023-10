Bando 5x1000 Iss. Vince il progetto sulle alternative ai test sugli animali per i vaccini

Sulle 19 le proposte presentate, è stata scelta quella della dott.ssa Marilena Paola Etna, Dipartimento Malattie Infettive, che ha come obiettivo lo sviluppo e la caratterizzazione di un modello sperimentale in vitro basato su cellule primarie umane, muscolari e del sistema immunitario, mimando così il contesto biologico incontrato dai vaccini che vengono somministrati per via intramuscolare.

20 OTT

20 ottobre 2023

- Conclusa la selezione delle proposte di ricerca inviate in risposta al Bando riservato a giovani ricercatrici/ricercatori dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss) per la selezione di progetti di ricerca da finanziare con il contributo 5xmille Edizione 2023. Al progetto vincitore andranno 70mila euro.In questa quarta edizione, sono state presentate 19 proposte da parte di giovani ricercatrici e ricercatori afferenti a nove strutture tecnico scientifiche dell’ente. Ciascuna proposta è stata valutata per il merito scientifico da due revisori indipendenti ed esterni all’istituto.annuncia l’Iss in una nota, è risultata vincitrice la proposta presentata dalla dott.ssaDipartimento Malattie Infettive, dal titolo “A biomimetic in vitro model for the immunogenicity assessment of vaccines for human use: exploitation of Peripheral Blood Mononuclear Cell/Muscle Cell cross-talk and innate immune signature for the evaluation of aluminum adjuvanted- and mRNA-based formulations". Il progetto si propone di mettere a punto un metodo alternativo a quelli che prevedono l’utilizzo di animali per valutare la capacità di formulazioni vaccinali ad uso umano, inclusi i vaccini a mRNA, di stimolare la risposta immunitaria. Lo studio ha come obbiettivo lo sviluppo e la caratterizzazione di un modello sperimentale in vitro basato su cellule primarie umane, muscolari e del sistema immunitario, mimando così il contesto biologico incontrato dai vaccini che vengono somministrati per via intramuscolare.