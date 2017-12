Payback 5% del 2017. La determina Aifa in Gazzetta

Pubblicata sulla Gazzetta del 27 dicembre la determina con le modalità di calcolo del calcolo del pay-back 5% - 2017. LA DETERMINA.

27 DIC - La determina contempla la casistica relativa al payback per i farmaci interessati alal possibilità di applicazione dello sconto del 5% sul przzo al pubblico previsto dalla determinazione Aifa del 2006.



Nella nuova detrminazione Aifa pubblicata nella Gazzetta odierna, oltre alla metodologia di calcolo del payback, anche l'elenco delle confezioni di medicinali di cui all'art. 8, comma 10 legge 24 dicembre 1993, n. 537 e ss.mm.ii. («Interventi correttivi di finanza pubblica») classificati in classe A e H, per i quali sono ripristinati, con decorrenza 1° gennaio 2018, i prezzi in vigore al 30 settembre 2006 (nonche' quelli rideterminati successivamente a tale data), e dei medicinali per i quali, per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2017, in ragione dell'applicazione del pay-back, e' sospesa la riduzione del prezzo del 5% di cui alla citata determinazione AIFA del 27 settembre 2006.







27 dicembre 2017

