Vaccini. Ecco le raccomandazioni UE per la loro composizione per la stagionale influenzale 2018/2019

I vaccini trivalenti per la stagione 2018/2019 dovrebbero contenere questi tre ceppi virali: A / Michigan / 45/2015 (H1N1) pdm09; A / Singapore / INFIMH-16-0019 / 2016 (H3N2); B / Colorado / 06/2017 (linea B / Victoria / 2/87). Per i vaccini quadrivalenti con due virus influenzali B, un virus B / Phuket / 3073/2013 in aggiunta ai ceppi prima citati è stato considerato appropriato.

30 MAR - L'Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha emanato le raccomandazioni dell'Unione europea (UE) per i ceppi del virus dell'influenza che i produttori dovrebbero includere nei vaccini per la prevenzione dell'influenza stagionale dall'autunno 2018.



I vaccini trivalenti per la stagione 2018/2019 dovrebbero contenere questi tre ceppi virali:

- A / Michigan / 45/2015 (H1N1) pdm09;

- A / Singapore / INFIMH-16-0019 / 2016 (H3N2) ;

- B / Colorado / 06/2017 (linea B / Victoria / 2/87).



Per i vaccini quadrivalenti con due virus influenzali B, un virus B / Phuket / 3073/2013 in aggiunta ai ceppi citati sopra è stato considerato appropriato.



L'Agenzia raccomanda ai titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio di presentare domande per modificare la composizione dei vaccini contro l'influenza stagionale autorizzati a livello centrale entro il 18 giugno 2018.



30 marzo 2018

