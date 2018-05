“Stop Hpv Day 2018”. Giornata nazionale di sensibilizzazione e informazione in piazza

Il 19 maggio, dalle 10 alle 19, a Roma, Milano, Genova, Firenze, Napoli, Cagliari, Reggio Calabria e Palermo la giornata di sensibilizzazione sul Papilloma Virus. La malattia è la prima causa in Italia per i tumori al collo dell'utero, e causa migliaia di decessi all'anno. Il vaccino contro il Papilloma Virus è tra quelli "consigliati" dal Ministero della Salute ed è gratuito per le ragazze ed i ragazzi tra gli 11 e 12 anni.

18 MAG - Sabato 19 maggio 2018, dalle 10 alle 19, a Roma, Milano, Genova, Firenze, Napoli, Cagliari, Reggio Calabria e Palermo, si terrà lo "Stop Hpv Day 2018 - Giornata Nazionale in piazza del Rotary Italia per la sensibilizzazione e informazione sul Papilloma Virus".



Il Papilloma Virus è la prima causa in Italia per i tumori al collo dell'utero, e causa migliaia di decessi all'anno; il virus, inoltre, colpisce anche gli uomini che diventano così portatori sani oppure subiscono gli effetti con gravi patologie tumorali. Il vaccino contro il Papilloma Virus è tra quelli "consigliati" dal Ministero della Salute ed è gratuito da molti anni per le ragazze tra gli 11 e 12 anni e con il nuovo Piano Nazionale Vaccinale la gratuità è stata estesa anche ai ragazzi, sempre tra 11 e 12 anni.



"Stop Hpv" è il Programma Nazionale del Rotary Italia attivo da due anni che ha visto lo svolgimento di numerose attività nelle scuole di tutta Italia, rivolte alla sensibilizzazione delle problematiche tra gli studenti e le famiglie. É la prima volta che il Rotary Italia scende in piazza nella stessa giornata nelle più importanti città italiane per informare e sensibilizzare la cittadinanza attraverso i propri soci, in particolare i medici rotariani.

18 maggio 2018

© Riproduzione riservata



Altri articoli in Scienza e Farmaci