Fotofobia da emicrania. Efficace la tossina botulinica A

Se l’emicrania è ampiamente studiata dal punto di vista farmacologico, lo stesso non può dirsi di alcuni sintomi che ne accompagnano le crisi, come occhio secco e fototofobia. Un gruppo di ricercatori di Miami ha valuto l’efficacia della tossina botulinica A nel trattamento di questi sintomi

31 OTT - (Reuters Health) – La fotofobia nei pazienti con emicrania migliora dopo le iniezioni di tossina botulinica A. È quanto emerge da uno studio osservazionale americano pubblicato dal British Journal of Ophthalmology. I sintomi di fotofobia e secchezza oculare sono comuni nei pazienti con emicrania, ma pochi studi hanno ad oggi valutato terapie per questi sintomi.



Lo studio . Anat Galor e colleghi, del Miami VA Medical Center, hanno valutato la potenziale efficacia della tossina botulinica A (BoNT-A) nel ridurre i sintomi di fotofobia e secchezza oculare in una revisione retrospettiva di 72 pazienti, tutti curati con questa tossina. La maggior parte dei pazienti (l’80,6%) ha giudicato” severa” la propria fotofobia e tutti i pazienti, tranne due, hanno riferito sintomi di secchezza oculare (il 63,4% ha dichiarato che era grave). Solo il 20,3% dei pazienti ha tuttavia mostrato prove obiettive di un volume lacrimale basso.



Dopo un tempo medio di follow-up post-iniezione di 30,5 giorni, i punteggi di fotofobia sono migliorati significativamente, passando da 29,8 a 27,7 sul totale di Visual Light Sensitivity Question-8 (VLSQ-8), che varia da 8 a 40. E i soggetti con sintomi più gravi di secchezza oculare hanno riportato un miglioramento statisticamente significativo, passando da 15,4 a 13,8 sulla scala del Dry Question Questionnaire-5 (DEQ-5), che varia da 0 a 22.

31 ottobre 2018

“La scoperta che BoNT-A sia in grado di migliorare sia la fotofobia, sia i gravi sintomi dell’occhio secco, suggerisce l’ipotesi che altre terapie che modulano la funzione somatosensoriale e il dolore neuropatico possano essere considerate per trattare pazienti i cui sintomi di secchezza oculare non spariscono con i trattamenti convenzionali o i cui sintomi non possono essere spiegati con un esame oftalmico”.Br J Ophthalmol 2018(Versione italiana Quotidiano Sanità/Popular Science)