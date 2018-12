Cannabis terapeutica. Per il 2019 produzione del Chimico farmaceutico sarà di 350 kg

Lo ha stabilito un decreto del Ministero della Salute pubblicato in Gazzetta Ufficiale che ha autorizzato lo Stabilimento Chimico farmaceutico militare di Firenze alla produzione della quantità. IL DECRETO

10 DIC - Nel 2019 lo Stabilimento Chimico farmaceutico militare di Firenze potrà produrre fino a un limite di 350 kg di cannabis terapeutica. È quanto è scritto in un decreto del Ministero della Salute pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale.



La quantità è certamente in aumento rispetto a quella degli anni precedenti ma in ogni caso sarà in ogni caso necessario ricorrere all’importazione per tenere il passo dei consumi. Basti pensare che nel solo 2017 se ne sono consumate 351 kg e la previsione del consumi per il 2018 è ancora più elevata.





10 dicembre 2018

