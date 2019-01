Aifa misura la soddisfazione di cittadini e utenti

L’obiettivo è quello di dare al cittadino/utente la possibilità di esprimere in forma anonima il proprio gradimento in relazione al servizio reso dall’Amministrazione, raccogliendo informazioni che potranno essere successivamente utilizzate per individuare specifiche azioni di miglioramento. IL QUESTIONARIO

14 GEN - L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), nell’ottica di un continuo miglioramento della qualità e dell’efficienza dei servizi, propone ai cittadini e a tutti gli utenti la compilazione di un questionario finalizzato alla rilevazione del grado di soddisfazione rispetto ai servizi erogati.



“L’obiettivo è quello di dare al cittadino/utente la possibilità di esprimere in forma anonima il proprio gradimento in relazione al servizio reso dall’Amministrazione, raccogliendo informazioni che potranno essere successivamente utilizzate per individuare specifiche azioni di miglioramento”.



Oltre al questionario, per consentire ai cittadini e agli utenti di partecipare al processo di misurazione della performance attraverso specifiche segnalazioni, è stata attivata la casella di posta elettronica dedicata partecipazioneutenti@aifa.gov.it.



Entrambe le iniziative si inseriscono in un progetto con cui AIFA, in linea con quanto disposto dal decreto legislativo 74/2017, che ha modificato il decreto legislativo 150/2009 introducendo l’art. 19 bis “Partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali”, intende promuovere la partecipazione di tutti gli utenti (interni ed esterni) alle attività di misurazione e valutazione della performance dell’organizzazione.



14 gennaio 2019

