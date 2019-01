Quotidiano on line di informazione sanitaria

Aifa. Lorefice (M5S) incontra il Dg Li Bassi: “Apprezzato i suoi propositi su trasparenza e centralità pazienti”

Riunione oggi in Aifa tra il Direttore generale e la presidente della commissione Affari sociali. Lorefice: “L’incontro di oggi si inserisce in un percorso di collaborazione e confronto trasparente tra organi parlamentari ed enti del SSN, che mi auguro possa trovare una continuità anche in futuro”

16 GEN - “Ho molto apprezzato i propositi annunciati dal direttore generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco, Luca Li Bassi, per rendere l’istituzione che rappresenta sempre più efficace nel tutelare maggiormente la salute dei cittadini a parità di risorse, attraverso l’uso di farmaci di qualità e di provata efficacia sulla base delle evidenze scientifiche.” E’ quanto riferisce in una nota la deputata del MoVimento 5 Stelle Marialucia Lorefice, presidente della commissione Affari Sociali della Camera dei deputati, dopo l’incontro di stamane con il d.g. dell’AIFA nella sede dell'Agenzia.



“Condivido l’impegno del direttore Li Bassi nel rafforzare l’identità dell’AIFA, attraverso un adeguato piano di informazione e comunicazione che renda trasparenti i processi di regolamentazione e di vigilanza attuati e che faccia sentire i pazienti al centro delle politiche decisionali dell’ente. A tal proposito – aggiunge - sono allo studio nuove modalità e strumenti per permettere una sempre maggiore rappresentatività dei cittadini nelle attività svolte. Siamo infatti convinti che i pazienti debbano comprendere le motivazioni che spingono gli uffici dell’Agenzia a immettere o a ritirare farmaci nel mercato, perché ogni scelta viene fatta esclusivamente nel loro reale interesse”.

16 gennaio 2019

“L’incontro di oggi - conclude Lorefice - si inserisce in un percorso di collaborazione e confronto trasparente tra organi parlamentari ed enti del SSN, che mi auguro possa trovare una continuità anche in futuro”.