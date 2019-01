Influenza. Quasi raggiunto il picco. Nell’ultima settimana registrati 725 mila casi

Pubblicato l’ultimo aggiornamento Influnet sulla quarta settimana del 2019. Brusco aumento soprattutto nell’età pediatrica. P.A. di Trento, Umbria, Marche, Abruzzo, Campania e Calabria le Regioni maggiormente colpite. Da inizio stagione colpiti in 3,6 mln. Rispetto all’anno scorso quasi 2 mln di casi in meno. IL BOLLETTINO

30 GEN - “Nella 4° settimana del 2019, ci si avvicina al picco epidemico stagionale. Ancora un brusco aumento del numero di casi di sindrome influenzale, soprattutto nella fascia di età pediatrica sotto i cinque anni in cui l’incidenza è passata da 28 a 37 casi per mille assistiti nell’ultima settimana.

Il livello di incidenza, in Italia, è pari a circa 12,0 casi per mille assistiti”. È quanto rileva l’ultimo bollettino Influnet curato dall’Iss.



Il numero di casi stimati in Italia in questa settimana è pari a circa 725.000, per un totale, dall’inizio della sorveglianza, di circa 3.605.000 casi (l’anno scorso erano stati colpiti 5,5 mln di persone).



Nella fascia di età 0-4 anni l’incidenza è pari a 37,11 casi per mille assistiti, nella fascia di età 5-14 anni a 18,53 nella fascia 15-64 anni a 10,95 e tra gli individui di età pari o superiore a 65 anni a 4,19 casi per mille assistiti. P.A. di Trento, Umbria, Marche, Abruzzo, Campania e Calabria le Regioni maggiormente colpite.







30 gennaio 2019

