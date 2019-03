Study connect. Una piattaforma web per gli studi clinici

E’ stata presentata l’edizione italiana di Study Connect curata da Bms. Sarà possibile accedere a tutti i trials clinici dell’azienda in ambito oncologico, cardiovascolare e autoimmune. Ma il sito consente di accedere anche alle informazioni sulle sperimentazioni in corso di altre aziende farmaceutiche sempre nelle stesse aree terapeutiche.

27 MAR - E’ stata presentata oggi quella una piattaforma digitale “aperta”, che consente a pazienti e medici di accedere a informazioni su tutti gli studi clinici in corso, in Italia e nel mondo, condotti da Bristol-Myers Squibb in ambito oncologico, cardiovascolare e autoimmune, aree terapeutiche in cui è attiva la ricerca dell’azienda.



Inoltre,il sito permette di accedere, per queste stesse aree terapeutiche, alle informazioni sulle sperimentazioni in corso di altre aziende, tramite un link diretto a clinicaltrials.gov, fonte disponibile pubblicamente. Si chiama Study Connect ed è ora disponibile anche nella versione italiana (www.bmsstudyconnect.com/it).



“Oggi, con Study Connect – ha spiegato Emma Charles, General Manager Bristol-Myers Squibb Italia- è disponibile on line una ‘bussola’ per orientarsi, un portale in cui i pazienti, i loro familiari e i medici possono ottenere informazioni sullo svolgimento e partecipazione agli studi clinici. Study Connectè un progetto mondiale di Bristol-Myers Squibbe vuole aiutare i pazienti ed i medici a trovare la sperimentazione più adatta alla specifica situazione clinica. Il nostro obiettivo è offrire informazioni trasparenti e pertinenti, che indirizzino i malati ad assumere decisioni consapevoli, grazie anche alla condivisione delle esperienze. Study Connect permette infatti di sostenerli prima e durante uno studio clinico”.



