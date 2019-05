Farmaci & innovazione. Messina (Farmindustria): “Fondamentale formare professionisti 4.0”

Il vice presidente dell’associazione delle aziende farmaceutiche dal ‘Digital Innovation e nuove competenze nel settore farmaceutico’ di Bologna rileva come “la digitalizzazione richiede infatti competenze che hanno bisogno di evolversi ininterrottamente. Oggi nelle imprese del farmaco è necessario creare nuove figure professionali per affrontare le sfide della digital transformation”.

09 MAG - “Imparare ad imparare in un processo di formazione continua successiva agli studi. È l’attitudine da sviluppare sempre più”. È quanto ha affermato Antonio Messina, Vice Presidente di Farmindustria durante il suo intervento sul tema “Digital Innovation e nuove competenze nel settore farmaceutico” che si è svolto a Bologna nell’ambito del Festival della Scienza Medica, per competere in un mondo che cambia rapidamente grazie ai processi tecnologici.



“La digitalizzazione – precisa - richiede infatti competenze che hanno bisogno di evolversi ininterrottamente. Oggi nelle imprese del farmaco è necessario creare nuove figure professionali per affrontare le sfide della digital transformation. Ad esempio nelle sei aree dell’innovazione nell’ICT per Industria 4.0: Economia digitale, Digital marketing, New media, Big Data, Data security Manager, It specialist”.



“L’industria farmaceutica – precisa Messina – è già proiettata verso il futuro, come dimostrano i 15.000 farmaci in sviluppo nel mondo, di cui 7.000 già in fase avanzata. E molti sono di “precisione”. Nel 2015 il 25% di medicinali approvati negli Usa erano infatti personalizzati. Big data e digitalizzazione stanno trasformando il mondo della Salute”.

09 maggio 2019

© Riproduzione riservata



Altri articoli in Scienza e Farmaci



“Per questo - conclude il Vice Presidente di Farmindustria - è necessario cominciare a formare da subito i professionisti 4.0 per offrire al paziente soluzioni terapeutiche sempre più efficaci”.