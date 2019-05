Life Science Excellence Awards. Designati i vincitori, al via i Bootcamp della prima edizione

Quattro giornate fra Roma e Milano per dare il via a una grande campagna di comunicazione che racconterà le eccellenze italiane nelle scienze della vita. L’obiettivo dei Life Science Excellence Awards, promossi quest’anno per la prima volta in Italia da Sics, è quello di individuare e promuovere progetti e prodotti di eccellenza per poi farli conoscere attraverso una attività di comunicazione che nei prossimi mesi vedrà impegnate oltre 30 riviste e siti internet.

20 MAG - Sono oltre 300 i progetti e i prodotti provenienti da 72 aziende che sono stati valutati dalla giuria tecnica istituzionale dei Life Science Excellence Awards per selezionare le eccellenze 2019 nel settore farmaceutico e biomedicale. Gli studi scientifici e i progetti rivolti a clinici, stakeholder e pazienti sono stati suddivisi in 12 categorie di area terapeutica mentre i prodotti, gli stabilimenti e le campagne di comunicazione in 6 categorie.



L’obiettivo dei Life Science Excellence Awards, promossi quest’anno per la prima volta in Italia da Sics - Società Italiana di Comunicazione Scientifica e Sanitaria è quello di individuare e promuovere progetti e prodotti di eccellenza per poi farli conoscere attraverso una intensa attività di comunicazione che nei prossimi mesi vedrà impegnate oltre 30 riviste e siti internet (Popular Science, Quotidiano Sanità, 28 Medical Magazine e Daily Health Industry) nel raccontare a clinici e stakeholder i progetti vincitori. I circa 500mila professionisti della Community di Welfarelink avranno quindi la possibilità di dare una loro valutazione ai singoli progetti che, sulla base di questo voto, durante la serata di gala nel mese di ottobre, saranno riconosciuti come “Excellence of the Year 2019”.

20 maggio 2019

Per preparare le attività di comunicazione ogni progetto o prodotto vincitore avrà l’opportunità di partecpare ai Bootcamp che si svolgeranno a Roma il 21 e 22 maggio e a Milano il 28 e 29 maggio e che daranno il via alle attività di comunicazione (sulle riviste citate, online e sui social) per più di quattro mesi.Tutti i progetti e i prodotti riconosciuti come “Excellence”, e tra questi gli “Excellence of the Year" saranno premiati il prossimo 23 ottobre a Roma nel corso di una serata di gala alla quale parteciperanno i giurati, i team vincitori e rappresentanti del mondo scientifico e istituzionale. Nei prossimi mesi, infine, la giuria sarà impegnata nella scelta del Best Scientist of the Year e del Young Innovator of the Year che saranno annunciati durante la serata di gala.Gilead – Axicabtagene ciloleucelNovartis – TisagenlecleucelRoche – AlectinibRoche – EmicizumabSanofi Genzyme – CaplacizumabPfizer –Inotuzumab OzogamicinLiquideweb – Brain ControlLinari Medical – AvdeskMedtronic – CardioInsightMolteni – Vulnofast plus/VulnolightMedtronic – VisualasePierrel – GocclesBaxter – Medolla – Impianto produttivoGsk-Viiv – San Polo di Torrile – Impianto produttivoJanseen – Latina – Impianto ProduttivoMolmed – MolMed GMP Manufacturing FacilitiesSanofi – Brindisi – An innovative strategy for yield improvement of industrial microorganismsShire (ora parte del gruppo Takeda) – Rieti – Impianto produttivoAbbvie – Magic Kids – Il gioco per i bambini con la malattia di CrohnGilead – Campagna #TrattamiBeneDaiichi Sankyo – “Safety Campaign”Janseen – Aspettando CrohnMedtronic – Prevenzione il cuore della VitaPfizer – Sano chi SaJanseen – Janseen Medical CloudMSD – L’Ecosistema Digitale Integrato di MSD SaluteMSD – #WAAW2018 – World Antibiotic Awareness WeekPfizer –Pfizer for ProfessionalRoche – Infomedics – Informati per la saluteTakeda – LeggoXTeAstraZeneca – Semplicemente IoGilead – I Bandi GileadMSD – PDHA – Patient’s Digital Health AwardsMSD – CrowdCaringPfizer – Vicini di SaluteSanofi – Make To CareMSD – CardioSoundMedtronic – Percorso formativo in Cardiologia InterventisticaNovartis – Medical Virtual Meetings on Cardiovascular diseasesCelgene – Six Domains ONE DiseaseNovartis – Early SpA ClinicPfizer – Vicini di SaluteAbbvie – HIDRAdiskMSD – ICC Melanoma – Interactive Clinical CaseSanofi – Dermatopia.it – Osservatorio atopiaMedtronic – IMPACT – Outcomes Based LearningPolifarma – Vertigo ChannelRoche – Ms-Fit, attività fisica hi-tech dedicata alle persone con sclerosi multiplaAstrazeneca – Oncology Science ConferenceBayer – Evolving OncologyMSD – ASAP PD-L1Roche – Modello ValORShire (ora parte del gruppo Takeda) – myPKFiT Ecosystem & myPKFiT AppSobi – HaemodolJ&J – Progetto di efficientamento delle sale operatorieMedtronic – Progettazione di un centro di neurochirurgia funzionale a TorinoMsd-Vree Healh – ITOFAstrazeneca – Asma grave. Chiamala con il suo nomeMSD-Vree Healh – PreParAppMSD – Realtà AumentataMSD – ZinplavaPfizer – Big BusBoehringer Ingelheim – CoinnovaMerck Serono – EasyPodMerck Serono – Predictive Patient Assistance EvolutionIntercept – Il fegato delle donneJazz – VOD Patient Case ForumSanofy-Genzime – La nuova Piattaforma Tecnologica dei NanobodiesJ&J – Il sistema ResolutionMerck Serono – We ART MerckMSD – NextBayer – Il battito del cuoreDaiichi Sankyo – Se ti sta a cuore tienilo a mente.Medtronic – TAVIèVitaCelgene – Light on Psoriatic arthritisSanofi – Make To CareAbbvie – Vicini di pelleGalderma – www.lacheratosiattinica.it Novartis – Campagna “Chiedi al tuo dermatologo”Biogen – Cleo AppBiogen – Io non scleroJanseen – Progetto TriathlonAmgen – iAMGENIUS: Progetto per i Pazienti Oncologici e Onco-EmatologiciMerck Serono- Tieni la testa sul colloPfizer – “La notte prima – Cortometraggio”Gilead – BandiMSD – CrowdCaringShire (ora parte del gruppo Takeda) – Carta de Diritti per il Paziente con EmofiliaAstellas – “Aderisco perché”Baxter – Play to RecycleChiesi – “ReNew”Boehringer Ingelheim – “Reggia Reggia”Chiesi – SpirotrainMSD – Follow The1Abbvie – Una malattia con la CMSD – Epatite C ZeroSanofi – progetto #PerchéSìAbbott – “Diabetes Marathon FreeStyle Libre”MSD – Campagna Digitale Diabete «La Glicata Innanzitutto»Novo – Al cuore del diabeteMSD – Cortometraggio “A corto di fiato”Shire (ora parte del gruppo Takeda) – Rare Disease HackathonSobi – RarementiGedeon – (H)Open dayMedtronic – Women Like MeMSD – Un gesto d’amore verso chi ti amaSanofi – Il Consenso Informato Elettronico (eIC) nella ricerca clinicaDaiichi Sankyo – A Phase 3b, Prospective, Randomized, Open-label, Blind Evaluator (PROBE) Study Evaluating the Efficacy and Safety of (LMW) Heparin/Edoxaban Versus Dalteparin in Venous Thromboembolism Associated With CancerPfizer – Long-Term Effectiveness And Safety Of CP-690,550 For The Treatment Of Rheumatoid ArthritisSandoz – GP2013 in the Treatment of RA Patients Refractory to or Intolerant of Standard TherapyNovartis – 4 Year Extension Study of Efficacy and Safety of Secukinumab in Patients With Moderate to Severe Chronic Plaque-type PsoriasisBiogen – A Study to Assess the Efficacy and Safety of Nusinersen (ISIS 396443) in Participants With Later-onset Spinal Muscular Atrophy (SMA)Molteni – L’impegno di Molteni nella lotta al Breakthrough cancer PainMSD – Pembrolizumab Plus Chemotherapy In 1 Line Nsclc – Keynote 189Celgene – Safety and Efficacy Study of CC-486 With MK-3475 to Treat Locally Advanced or Metastatic Non-small Cell Lung CancerCelgene – The BELIEVE TrialRoche – A Clinical Trial to Evaluate Prophylactic Emicizumab Versus no Prophylaxis in Hemophilia A Participants Without InhibitorSUCB – Study to Determine the Efficacy and Safety of Romosozumab in the Treatment of Postmenopausal Women With OsteoporosisIBI Lorenzini – EuroNanoMed III: per l’ottimizzazione del trattamento delle ferite cronicheSanofi – Evaluation of Dupilumab in Patients With Persistent Asthma (Liberty Asthma Quest)GSK – A Comparison Study Between the Fixed Dose Triple Combination of Fluticasone Furoate/ Umeclidinium/ Vilanterol Trifenatate (FF/UMEC/VI) With Budesonide/Formoterol in Subjects With Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)ViiV Healthcare – Dose-finding Study of BMS-955176 to Treat HIV-1 Infected Treatment-naive AdultsNovo Nordisk- Efficacy and Safety of Faster-acting Insulin Aspart Compared to NovoRapid Both in Combination With Insulin Degludec in Adults With Type 1 DiabetesVertex – fibrosi cistica con mutazione F508del: ivacaftor con o senza VX-61?GSK – A Randomized Study Comparing the Efficacy and Safety of Retosiban Versus Atosiban for Women in Spontaneous Preterm LabourRoche – A Study of Atezolizumab in Combination With Bevacizumab Versus Sunitinib in Participants With Untreated Advanced Renal Cell Carcinoma (RCC)