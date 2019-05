Morbillo. Nei primi 4 mesi registrati 864 casi e 1 decesso. E l’ECDC segnala che ci sono 1,1 mln di bambini e adolescenti italiani non vaccinati

Lo rivela l’ultimo bollettino appena pubblicato dall’Istituto superiore di sanità. Le segnalazioni provengono da 19 Regioni, ma oltre due terzi dei casi si sono verificati in Lazio, Emilia-Romagna e Lombardia. L’età mediana dei casi è 30 anni. Sono stati segnalati 86 casi in bambini sotto i 5 anni di età, di cui 31 avevano meno di 1 anno. L’87% dei casi non era vaccinato al momento del contagio. E intanto un report dell'Ecdc ci dice che siamo il Paese europeo con il più alto numero di bambini e adolescenti non vaccinati. IL BOLLETTINO - IL REPORT ECDC

30 MAG - In Italia dal 1 gennaio al 30 aprile 2019 sono stati segnalati 864 casi di morbillo (incidenza 42,9 casi per milione di abitanti), di cui 176 a gennaio, 168 a febbraio, 221 a marzo e 299 ad aprile”. È quanto riporta l’Iss nell’ultimo bollettino mensile pubblicato oggi. Nello stesso periodo nel 2018 i casi registrati erano 1.405.



Le segnalazioni provengono da 19 Regioni, ma oltre due terzi dei casi si sono verificati in Lazio, Emilia-Romagna e Lombardia. L’età mediana dei casi è 30 anni. Sono stati segnalati 86 casi in bambini sotto i 5 anni di età, di cui 31 avevano meno di 1 anno. L’87% dei casi non era vaccinato al momento del contagio. Un terzo circa dei casi ha sviluppato almeno una complicanza.



Tra le complicanze, sono stati segnalati anche due casi di encefalite. Sono stati segnalati 52 casi tra operatori sanitari (6% dei casi totali) di cui oltre l’80% non vaccinato. L’età mediana degli operatori sanitari è 29 anni. Sono stati segnalati inoltre 15 casi tra operatori scolastici, tutti non vaccinati, ad eccezione di un caso.



Il report Ecdc. Nel frattempo l’Ecdc segnala come “da gennaio 2016 è in corso un’epidemia di morbillo che coinvolge tutti i Paesi dell’Unione europea (Ue) e dello Spazio economico europeo (See). Tra il 1 gennaio 2016 e il 31 marzo 2019 è stato infatti segnalato al Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) un numero molto elevato di casi (44.074 casi con l’Italia al secondo posto con 9.277 casi), rispetto ai tre anni precedenti (2012-2015)”. I numeri sono contenuti ne report “Who is at risk of measles in the EU/EEA? Identifying susceptible groups to close immunity gaps towards measles elimination”, contenente anche i profili epidemiologici dei singoli Paesi.



Sulla base della valutazione Ecdc, in Europa “persiste il rischio di una continua e diffusa circolazione del morbillo. Tre i principali fattori di rischio identificati: la presenza di un elevato numero di persone suscettibili al morbillo (oltre 4,5 milioni di bambini e adolescenti nati dal 1999) a causa della scarsa copertura vaccinale (nel 2017 solo 4 Paesi dell’Ue/See hanno raggiunto una copertura vaccinale del 95% per due dosi di vaccino contenente morbillo, mentre nel 2007 erano 14). L’Italia risulta essere il Paese con il più elevato numero di bambini e adoloscenti (0-20 anni) non vaccinati (1,1 mln).



“La presenza di un elevato numero di casi di morbillo tra i neonati e gli adulti, i gruppi a più alto rischio di complicazioni; il persistere del rischio d’importazione dell’infezione, che può aggravare i focolai in corso o avviarne di nuovi in comunità in cui il virus non è attualmente in circolazione e dove persistono sacche di persone suscettibili all’infezione (nel periodo 2016-2019 quasi la metà dei casi importati di morbillo segnalati nei Paesi Ue/See ha contratto l’infezione in un altro Paese Ue/See, soprattutto in Paesi in cui il morbillo è ancora endemico e/o in cui erano in corso vaste epidemie)”.











L.F.



30 maggio 2019

© Riproduzione riservata



Altri articoli in Scienza e Farmaci