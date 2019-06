Medtronic. Arriva il nuovo device Sonicision Curved Jaw

Medtronic ancora protagonista del Congresso Acoi (Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani). Oggi ha presentato il nuovo dissettore senza fili Sonicision Curved Jaw, pensato per migliorare la performance chirurgica grazie alla possibilità di accedere ai distretti anatomici più difficili e a un’ergonomia che ne facilita l’uso durante la procedura chirurgica.

10 GIU - Medtronic ha annunciato oggi, nel corso della 38ª edizione del Congresso Acoi (Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani), il lancio del nuovo dispositivo Sonicision Curved Jaw, l’unico dissettore senza fili di ultima generazione ad ultrasuoni con morsa curva per il taglio e il coagulo dei tessuti. Ridisegnato per semplificare e velocizzare il riutilizzo della parte pluriuso, il nuovo dispositivo consente di migliorare la performance chirurgica, garantendo semplicità e velocità nell‘utilizzo e migliori outcome.



Sonicision Curved Jaw è progettato per consentire accesso e visibilità in spazi più ristretti, aumento degli usi procedurali, pulizia e sterilizzazione semplificate e una sala operatoria più sicura. La nuova ergonomia del dispositivo e la tecnologia cordless consentono, infatti, maggior praticità e libertà di movimento durante l’intervento chirurgico, sicurezza in qualsiasi sala operatoria, oltre a facilitare il passaggio del dispositivo durante le procedure tra gli addetti in sala e supportare movimenti più naturali rispetto ai dispositivi dotati di fili.



“Un nuovo dispositivo che, grazie alla nuova ergonomia e al nuovo design delle branche, è in grado di migliorare e semplificare l’accesso alle strutture anatomiche, soprattutto negli spazi più stretti – spiega, Direttore dell’Unità Operativa Chirurgia Bariatrica del Campus Biomedico di Roma – e che, grazie alla tecnologia cordless, lascia totale libertà di movimento e gestione del tavolo operatorio. Un valore aggiunto per l’operatore nell’approccio chirurgico mininvasivo teso ad un outcome clinico sempre migliore a beneficio del paziente”.Disponibile in quattro versioni per andare incontro a diversi tipi di approccio chirurgico (bariatrica, laparoscopica, open) il nuovo Sonicision curved Jaw con morsa curva e a forma conica è in grado di migliorare l’approccio alle strutture anatomiche. Le nuove caratteristiche di Sonicision Curved Jaw garantiscono una migliore dissezione e ed un minor danno termico dei tessuti nel corso della procedura con grande beneficio per il chirurgo in termini di outcome clinico e per i pazienti, grazie ad una minore degenza postoperatoria e a una ripresa delle attività quotidiane.Un’ulteriore innovazione tecnologica che va ad ampliare il portfolio prodotti di Medtronic anche nel mercato dell’energia ad ultrasuoni.