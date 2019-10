Revisione nitrosammine. Arrivano i modelli per le aziende da utilizzare nelle diverse fasi della procedura

L’Ema e il Gruppo di Coordinamento per le Procedure di Mutuo Riconoscimento e Decentrate hanno reso disponibili le informazioni e i modelli per i titolari di AIC che sono tenuti a revisionare tutti i loro farmaci di sintesi chimica per la possibile presenza di nitrosammine

29 OTT - L’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) e il Gruppo di Coordinamento per le Procedure di Mutuo Riconoscimento e Decentrate (CMDh) hanno reso disponibili sui propri siti (CMDh, EMA) le informazioni e i modelli (template) per i titolari di AIC che sono tenuti a revisionare tutti i loro farmaci di sintesi chimica per la possibile presenza di nitrosammine (Revisione secondo l'art. 5(3) del Regolamento 726/2004). Lo rende noto l’Aifa sul proprio sito.



Per ciascuna fase di valutazione sono stati pubblicati i modelli (e le relative tabelle in formato Excel) che i titolari di AIC devono utilizzare per l’invio dei riscontri alle autorità competenti.



Per i medicinali autorizzati con procedura nazionale (NAP), di mutuo riconoscimento (MRP) o decentrata (DCP), i titolati di AIC devono fare riferimento alle informazioni sulle nitrosammine per i titolari AIC pubblicate sul sito del CMDh e alla linea guida “CMDh practical guidance for Marketing Authorisation Holders of nationally authorised products (incl. MRP/DCP) in relation to the Art. 5(3) Referral on Nitrosamines” che deve essere seguita per ogni singolo step di valutazione.

I modelli (e i file Excel) da inviare all’AIFA devono essere trasmessi all’indirizzo di posta elettronica nitrosamine@aifa.gov.it , identificando nel titolo delle email ogni singolo step della valutazione, come riportato nella suddetta linea guida del CMDh.Per i medicinali autorizzati con procedura centralizzata i template compilati dovranno essere inviati all'indirizzo di posta elettronica nitrosamines.review.cap@ema.europa.eu , secondo le modalità e i tempi indicati per le diverse fasi di valutazione sul sito dell'EMA.