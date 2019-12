J&J lancia lo spray per chiudere le emorragie durante interventi chirurgici

Il sigillante biologico Vistaseal combina fibrinogeno umano e trombina, due agenti della coagulazione presenti normalmente nel sangue. Confezionato in una siringa preriempita, lo spray è progettato per formare rapidamente un coagulo e ha mostrato successo clinico in pazienti ad alto rischio per disturbi emorragici, diabete o insufficienza d'organo, e anche in pazienti che assumono farmaci fluidificanti del sangue o terapie antipiastriniche.

04 DIC - L'unità Ethicon di Johnson & Johnson ha lanciato uno spray proteico che blocca le emorragie, progettato per controllare rapidamente un sanguinamento eccessivo che può verificarsi durante interventi chirurgici. È il primo prodotto della collaborazione tra il produttore di apparecchiature con la multinazionale spagnola focalizzata sul plasma, Grifols. Il sigillante biologico Vistaseal combina fibrinogeno umano e trombina, due agenti della coagulazione presenti normalmente nel sangue.



Secondo Ethicon, si tratta del primo sigillante a base di fibrina progettato per essere utilizzato senza un propellente a gas. Confezionato in una siringa preriempita, lo spray è progettato per formare rapidamente un coagulo e ha mostrato successo clinico in pazienti ad alto rischio per disturbi emorragici, diabete o insufficienza d'organo, e anche in pazienti che assumono farmaci fluidificanti del sangue o terapie antipiastriniche.



"Vistaseal è l'ultimo prodotto aggiunto al nostro ampio portafoglio di soluzioni emostatiche primarie che affrontano le crescenti e grandi sfide che i chirurghi affrontano nella gestione del sanguinamento", ha dichiarato il presidente globale della biosurgery di Ethicon, Oray Boston. Secondo Grifols, il dispositivo sarà venduto come Veraseal nei mercati al di fuori degli Stati Uniti.

04 dicembre 2019

Lo spray e l'applicatore hanno ricevuto un'autorizzazione dalla FDA a giugno per aiutare a controllare il sanguinamento durante procedure in cui le tecniche chirurgiche standard - sutura, legatura o cauterizzazione - risultino inefficaci o poco pratiche.La collaborazione di J&J con Grifols include lo sviluppo di ulteriori dispositivi per fermare le emorragie chirurgiche, inclusa una combinazione di Surgiflo Hemostatic Matrix di Ethicon e proteina trombinica liofilizzata di Grifols. Ethicon aveva già utilizzato Grifols per rifornire in modo esclusivo la società di trombina e altri prodotti nei prossimi anni, tra i quali la linea Surgicel di polveri emostatiche assorbibili e il sigillante Evicel a base di fibrina per pazienti ad alto rischio.