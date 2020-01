Igiene delle mani. Lacune fra gli operatori sanitari

31 GEN - (Reuters Health) – Gli operatori sanitari a volte non utilizzano la giusta quantità di disinfettante per le mani o non lo lasciano asciugare abbastanza a lungo per ottenere la massima protezione contro la diffusione di germi. È quanto emerge da uno studio della Columbia University School of Nursing di New York.

I ricercatori hanno effettuato test di laboratorio con nove volontari per vedere quale fosse il tempo impiegato per asciugare diverse quantità di gel e schiuma di disinfettante per le mani, a base alcolica.



Nei test da 0,75 millilitri, 1,5 ml, 2,25 ml e 3 ml, le quantità minori di disinfettante a volte erano asciugate nell’arco di tempo di 20-30 secondi raccomandato dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per un’efficacia ottimale, ma nessuno dei prodotti è stato lasciato asciugare così velocemente quando sono state utilizzate quantità maggiori.



I volontari hanno avuto bisogno di almeno 2,25 ml di disinfettante e talvolta di più, per una copertura ottimale sulla parte anteriore e posteriore delle mani. I gel si sono asciugati più velocemente delle schiume, con 3 ml di gel che impiegavano 37 secondi per asciugarsi mentre la stessa quantità di schiuma impiegava in media 57 secondi (entrambe le volte superando la raccomandazione dell’Oms).

31 gennaio 2020

“Se il tempo di asciugatura è troppo breve, non è possibile ottenere un effetto sufficiente”, dice, ricercatore della Kyoto Prefectural University of Medicine, non coinvolto nello studio.Per combattere efficacemente i germi, i disinfettanti per le mani a base di alcol dovrebbero contenere almeno il 60% di alcol, secondo quanto affermano i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie. Le persone dovrebbero coprire tutte le superfici delle mani, compresi gli spazi tra le dita, e strofinare per circa 20 secondi. Quando le mani sono sporche o unte dovrebbero idealmente essere lavate con acqua e sapone, mentre il disinfettante andrebbe usato solo quando non è possibile fare altrimenti.American Journal of Infection Control(Versione italiana Quotidiano Sanità/Popular Science)