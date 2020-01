Coronavirus: tra analisi genetica ed epidemiologia. Le prime ipotesi in due nuovi studi su Lancet

Quasi ogni ora vengono trasmesse notizie sulla diffusione, la mortalità e la gestione del coronavirus, 2019-nCoV. Disponiamo però di poche informazioni riguardo l’origine del patogeno, l’epidemiologia dell’infezione e le sue manifestazioni cliniche. Due studi pubblicati il 30 gennaio sulla rivista The Lancet, fanno un po’ di luce su questi aspetti fondamentali per comprendere il virus.

31 GEN - Quali sono le origini del coronavirus 2019-nCoV? A quali patogeni noti si avvicina di più? Per scoprirlo i ricercatori del Chinese Center for Disease Control and Prevention ne hanno analizzato il genoma, a partire dai campioni prelevati in seguito al lavaggio broncoalveolare di nove pazienti.



In un articolo, pubblicato sulla rivista The Lancet, essi riportano che si tratta di un nuovo betacoronavirus del sottogenere sarbecovirus. Il patogeno fa parte della stessa famiglia di altri due virus ben noti, responsabili di due forme atipiche di polmonite nell’uomo, SARS-CoV e MERS-CoV, tuttavia i ricercatori hanno osservato che 2019-nCoV è geneticamente più vicino ad altri due patogeni (bat-SL-CoVZC45 e bat-SL-CoVZXC21) che infettano i pipistrelli e che sono stati identificati nel 2018 nella Cina orientale.



I pipistrelli potrebbero quindi essere gli ospiti originali del nuovo coronavirus, tuttavia, secondo i ricercatori, un altro animale (probabilmente presente al mercato ittico di Wuhan, dove venivano venduti non solo pesci, ma anche altri animali, come uccelli e conigli) ha agito da ospite intermediario tra pipistrelli e umani.

31 gennaio 2020

