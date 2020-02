Coronavirus. Speranza ai Ministri del G7: “Necessario coordinamento internazionale per fermare virus”

Il Ministro della Salute durante la teleconferenza con i suoi omologhi del G7 (Canada, Francia, Usa, Germania, Giappone e Regno Unito) ha ricordato le iniziative messe in campo dal nostro Paese e ha ribadito la necessità di “collaborare e condividere tutte le informazioni scientifiche”.

03 FEB - Il ministro della salute, Roberto Speranza, ha partecipato questo pomeriggio, dalle 15 alle 17, al vertice in teleconferenza dei ministri della Salute dei Paesi G7 sul coronavirus 2019-nCoV. Il ministro Speranza ha illustrato ai colleghi del G7 le misure intraprese dall’Italia con il blocco dei voli dalla Cina e i controlli sanitari in porti e aeroporti, ha ribadito la necessità di un impegno comune a sostenere il Governo cinese nei suoi sforzi per affrontare l’emergenza e ha sottolineato l’esigenza di collaborare e condividere tutte le informazioni scientifiche utili a contrastare il virus. Lo rende noto in un comunicato stampa il Ministero della Salute.



Al vertice erano presenti in collegamento i ministri della Salute: Patricia A. Hajdu (Canada), Agnès Buzyn (Francia), Jens Spahn (Germania), Kato Katsunobu (Giappone), Matt Hancock (Regno Unito), Alex Michael Azar II (Stati Uniti).





03 febbraio 2020

