Coronavirus. Parte studio clinico su remdesivir in pazienti ricoverati

Il primo partecipante al trial è un cittadino americano che è stato rimpatriato dopo il periodo di quarantena trascorso sulla Diamond Princess. Lo studio è condotto dallo University Nebraska Center di Omaha, in collaborazione con il National Institutes of Health.

25 FEB - (Reuters Health) – Le autorità sanitarie statunitensi hanno comunicato che è iniziato il primo trial clinico sull’antivirale sperimentale remdesivir di Gilead nei pazienti con coronavirus ricoverati presso le strutture ospedaliere del Paese.



Il primo partecipante al trial è un cittadino americano che è stato rimpatriato dopo il periodo di quarantena trascorso sulla Diamond Princess. Lo studio è condotto dallo University Nebraska Center di Omaha, in collaborazione con il National Institutes of Health.



25 febbraio 2020

