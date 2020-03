Coronavirus. Superata la soglia dei 1.000 contagiati, 29 i decessi e 50 i guariti. Gli ultimi dati della Protezione civile

Precisamente i positivi sono 1.049, ai quali vanno aggiunte le persone guarite e quelle decedute per un totale di 1.128 persone contagiate dal nuovo coronavirus dall'inizio dell'epidemia in Italia. Le persone ricoverate sono il 38% delle persone malate e il 10% è in terapia intensiva mentre il 52% degli ammalati sono in isolamento domiciliare.

29 FEB - Sale a 1.049 il numero delle persone positive al Coronavirus in Italia seocndo l'ultimo aggiornamento alle 18 della Protezione Civile. Al dato delle persone positive vanno aggiunti poi quello dei decessi, 29 in tutto, e delle persone guarite salite a 50. In tutto quindi sono 1.128 le persone contagiate in Italia dall'inizio dell'epidemia.



Le persone ricoverate sono il 38% delle persone malate e il 10% è in terapia intensiva mentre il 52% degli ammalati sono in isolamento domiciliare.



I dati per Regione. In Lombardia ci sono 552 positivi, 40 dimessi e 23 deceduti, per un totale di 5.723 tamponi eseguiti. In Veneto 189 positivi, due deceduti e 8.659 tamponi. In Emilia Romagna 213 positivi, quattro deceduti e 1.550 tamponi. In Piemonte undici positivi e 308 tamponi. In Liguria 38 positivi, quattro dimessi e 121 tamponi. Nelle Marche undici positivi e 68 tamponi. In Toscana dieci positivi, un dimesso e 531 tamponi. In Sicilia, 2 positivi e 2 dimessi e sei tamponi. Nel Lazio tre positivi, 679 tamponi. In Campania: 13 positivi e 373 tamponi. In Puglia tre positivi e 252 tamponi. A Bolzano un positivo e 16 tamponi. In Abruzzo due positivi e 43 tamponi. In Calabria un positivo e 27 tamponi. In tutte le altre regioni non si segnalano contagiati.









29 febbraio 2020

