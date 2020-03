Quotidiano on line di informazione sanitaria

Quotidiano on line di informazione sanitaria 08 MARZO 2020

segui quotidiano sanita .it

Coronavirus. Federazione Tsrm Pstrp su Decreto Sanità: “Non siano inseriti temi che nulla hanno a che vedere con l’emergenza”

La Federazione chiede sul provvedimento approvato l’altro ieri che prevede tra l’altro 20 mila assunzioni di personale che si “tenga conto delle difficoltà in cui versano tutte le professioni sanitarie.

08 MAR - “Ai fini dell’assunzione straordinaria e urgente di personale, auspichiamo che, con le giuste proporzioni, il testo definitivo del decreto-legge tenga conto delle difficoltà in cui versano tutte le professioni sanitarie. Inoltre, ci auguriamo che, stante la delicatezza della situazione che il decreto-legge si propone di gestire, nel testo non siano inseriti temi che, seppur importanti, nulla hanno a che vedere con l’emergenza Covid-19”. È quanto evidenzia in una nota la Federazione degli ordini Tsrm Pstrp.





08 marzo 2020

© Riproduzione riservata



Altri articoli in Scienza e Farmaci