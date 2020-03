Coronavirus. Oms: “Minaccia di una pandemia è diventata molto reale. Ma possiamo controllarla”

Il Dg dell’Organizzazione mondiale per la sanità ha chiarito che ormai è molto vicina la possibilità che l’epidemia da covid-19 possa essere catalogata come pandemia.

09 MAR - "Non siamo in balia del coronavirus. Durante il fine settimana abbiamo superati 100.000 casi segnalati in 100 paesi. E ora che ci sono casi in così tanti paesi, la minaccia di una pandemia è diventata molto reale. Ma sarebbe la prima pandemia nella storia che potrebbe essere controllata”. È quanto ha affermato oggi in conferenza stampa il Direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus.







