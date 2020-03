Coronavirus. Aifa: “Uso Umifenovir non autorizzato in Europa e USA, scarse evidenze scientifiche sull’efficacia”

L’Agenzia del farmaco precisa il farmaco (nome commerciale Arbidol) è un antivirale commercializzato in Russia per la prevenzione e il trattamento delle infezioni da virus dell’Influenza A e B. Umifenovir non è autorizzato in Europa né negli Stati Uniti.

18 MAR - L'Agenzia Italiana del Farmaco precisa in una nota che la specialità medicinale a base di umifenovir (nome commerciale Arbidol) nel trattamento della malattia da COVID-19 è un antivirale commercializzato in Russia per la prevenzione e il trattamento delle infezioni da virus dell’Influenza A e B. Umifenovir non è autorizzato in Europa né negli Stati Uniti”.



L’Aifa sottolinea che “sebbene in Cina, in corso di epidemia da COVID-19, umifenovir sia stato utilizzato in alcuni pazienti in associazione ad altri trattamenti farmacologici, i dati a disposizione sono scarsi, di non elevata qualità scientifica ed ottenuti su un numero molto esiguo di pazienti.



Al momento attuale, quindi, non sono disponibili evidenze scientifiche sufficienti a supportare l’efficacia di umifenovir nel trattamento della malattia COVID-19, o nella prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, né tantomeno il suo utilizzo in sostituzione di altri trattamenti che in Italia sono stati messi a disposizione per i pazienti affetti da COVID-19”.





“In relazione alla presenza di offerte web per farmaci non autorizzati o falsificati – ricorda Aifa - , si segnala che l’acquisto di medicinali con prescrizione attraverso internet non è consentito dalla normativa italiana, ma è soprattutto estremamente pericoloso per la salute”.



18 marzo 2020

