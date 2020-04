Coronavirus. Häusermann (Assogenerici) contro Renzi che ha stigmatizzato la “scommessa sui generici” a discapito degli investimenti in ricerca

“Il Senatore Renzi dovrebbe forse fare visita alle nostre aziende ed alle migliaia di collaboratori che nelle aree di crisi del Nord Italia stanno facendo sforzi per fornire farmaci generici essenziali a tutte le terapie intensive”, ha detto il presidente di Assogenerici replicando alle affermazioni del leader di Italia Viva in Senato, dopo l’informativa del ministro della Salute, Roberto Speranza

01 APR - Intervendo questa mattina al Senato, dopo l’informativa del ministro della Salute, Roberto Speranza sull'andamento dell'epidemia, il leader di Italia Viva Matteo Renzi ha tra l'altro detto che : "Dovremmo riflettere ancora su come la farmaceutica aiuta lo sviluppo: l'Italia è un Paese che ha alcune tra le più grandi aziende farmaceutiche al mondo e per anni abbiamo detto che erano brutti e cattivi, che erano Big Pharma, che erano potenti e da ignorare. Abbiamo tutti fatto una scommessa sul farmaco generico, quando in realtà la vittoria contro questo terribile virus, come ha spiegato il Ministro, verrà dal vaccino, cioè dalla ricerca, dagli investimenti in questo settore...".



Parole che non sono piaciute al presidente di Assogenerici Enrique Häusermann che ha sottolineato in una nota che, "come qualsiasi virologo o esperto alle prese con l’attuale l’emergenza potrà spiegare al senatore Renzi, il mondo intero è impegnato nella messa a punto di un vaccino e nella contemporanea sperimentazione di molecole note che possano rivelarsi utili per il trattamento di questa pandemia", ma "è indecente parlare di scommesse. Il Senatore Renzi dovrebbe forse fare visita alle nostre aziende ed alle migliaia di collaboratori che proprio nelle aree di crisi del Nord Italia stanno facendo sforzi immani da settimane per fornire farmaci generici essenziali a tutte le terapie intensive”.



“Le aziende dei generici stanno offrendo in queste settimane il massimo supporto nella fornitura di farmaci essenziali per il trattamento dei pazienti in terapia intensiva e sub-intensiva impegnando al massimo tutte le proprie risorse umane e tutti gli impianti produttivi per far fronte ad una domanda senza precedenti - prosegue Häusermann. - Come tutti in questo Paese, anzi nel mondo, ci auguriamo che venga al più presto individuato un protocollo terapeutico adeguato al trattamento del Covid-19, perché sia possibile lasciarsi alle spalle queste terribili settimane che abbiamo vissuto in primo luogo come cittadini e poi come aziende concentrate in gran parte nel Nord del Paese, dove l’epidemia ha colpito nel modo più duro e crudele”.

01 aprile 2020

Tutta la farmaceutica, anche quella che lui oggi ha denigrato con affermazioni gravi ed offensive, senza la quale la situazione nelle terapie intensive italiane sarebbe gravissima. Siamo felici di aver potuto fare la nostra parte. E auguriamo a chi produce vaccini di poter fare la propria. Al più presto. Per il bene di tutti”.