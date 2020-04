Coronavirus. Ministero autorizza lo Stabilimento farmaceutico militare a produrre l’idrossiclorochina

Vista la carenza del farmaco anti reumatologico che è stato autorizzato anche per l’impiego off label contro il Covid 19 il Ministero con apposito decreto ha dato l’ok, previo parere favorevole di Aifa a produrre in house il farmaco.

09 APR - La carenza dell’idrossiclorochina, il farmaco anti reumatologico che è stato autorizzato anche per l’impiego off label contro il Covid 19, sta diventando un problema anche perché oltre ai pazienti Covid il prodotto sta iniziando a scarseggiare per i pazienti per cui il medicinale è effettivamente autorizzato. Aifa ha segnalato anche come le poche scorte rimaste vadano gestite meglio anche attraverso la dispensazione solo nelle farmacie ospedaliere e o in distribuzione diretta.



E in questo senso il Ministero della Salute ha deciso di autorizzare con un apposito decreto che Qs ha potuto visionare lo Stabilimento Chimico farmaceutico militare di Firenze a produrre il medicinale.



Lo Stabilimento dovrà provvedere con oneri a proprio carico alla produzione, all’importazione delle materie prime necessarie e all’importazione di prodotto già confezionato, seppur non autorizzato, per il successivo utilizzo sul territorio nazionale secondo le indicazioni dell’Aifa.



L.F.



09 aprile 2020

