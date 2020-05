Vaccini. Dal Board Calendario per la Vita i 5 punti chiave per il futuro

Garantire le coperture vaccinali a tutti i nuovi nati e i richiami, ri-organizzare le modalità di offerta Pianificare programmi di recupero, provvedere in tutte le Regioni alla predisposizione delle gare per le forniture dei vaccini anti-influenzali con quantitativi idonei ad aumentare le coperture e predisporre piani di incremento delle coperture per influenza, pneumococco, richiami tetano-difterite-pertosse ed herpes zoster.

di Paolo Bonanni

28 MAG - Analizzare le criticità che la pandemia di COVID-19 ha portato anche nel settore delle vaccinazioni per quanto riguarda le sfide a mantenere elevate le coperture che rischiano pericolosi cali. In un’ottica di proposizione di soluzioni che, in una situazione imprevedibile e di grande impatto su tutta la nostra sanità, possa rilanciare l’immunizzazione da un punto di vista organizzativo, comunicativo e di advocacy. È questo il senso del webinar gratuito “Summit Day: I Vaccini ai Tempi del COVID-19 e la Sfida del Futuro” che si è tenuto oggi.



Il Board del Calendario Vaccinale per la Vita, di cui fanno parte Società Italiana di Igiene (SItI), Società Italiana di Pediatria (SIP), Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP) e Federazione Italiana Medici di Medicina Generale (FIMMG), con una posizione forte resa pubblica lo scorso 23 aprile, ha richiamato l’attenzione del mondo della sanità, ma anche della popolazione su 5 punti chiave:



1) Garantire le coperture vaccinali a tutti i nuovi nati e i richiami sia in età pediatrica che in quella adolescenziale, non interrompendo le chiamate attive e le sedute programmate.

28 maggio 2020

© Riproduzione riservata



Altri articoli in Scienza e Farmaci



Ri-organizzare le modalità di offerta delle vaccinazioni pediatriche e dell’adolescenza.Pianificare programmi di recupero delle vaccinazioni non effettuate dopo l’inizio dell’emergenza COVID-19.Provvedere in tutte le Regioni e Province Autonome alla predisposizione delle gare per le forniture dei vaccini anti-influenzali con quantitativi idonei ad aumentare le coperture.Predisporre piani di incremento delle coperture per influenza, pneumococco, richiami tetano-difterite-pertosse ed herpes zoster.Nel corso del webinar, apriamo due ‘finestre’ specifiche su argomenti di particolare attualità come la vaccinazione contro la meningite meningococcica e la vaccinazione in gravidanza, per poi trattare soprattutto gli aspetti organizzativi e comunicativi delle vaccinazioni. Infatti, sia la necessità di garantire spazi e tempi adeguati per l’atto vaccinale, sia l’evidenza, oggi forte come non mai, della rilevanza insostituibile dei vaccini come strumento di protezione e di salute individuale e della collettività, rappresentano, come in ogni crisi, gli elementi di possibile svolta positiva e di crescita che dobbiamo sapere cogliere con prontezza e capacità di innovare.A parlarcene nel corso del webinar sono relatori tra i più autorevoli nei rispettivi ambiti, con possibilità di discutere con loro dubbi e proposte che possano costituire l’humus per ripartire con slancio nel difficile e affascinante periodo di ripresa che ci attende.Professore Ordinario di Igiene dell’Università degli Studi di FirenzeCoordinatore del Board del Calendario Vaccinale per la Vita