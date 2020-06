Mascherine. Le nuove linee guida Oms: “Usarle sempre nei luoghi chiusi e affollati”. Ma avverte: “Da sole non proteggono”

L’Organizzazione mondiale per la sanità lancia nuove indicazioni per l’uso e la fabbricazione delle mascherine. Raccomandato l’uso soprattutto per gli over 60 e in tutti gli ospedali (non solo nei reparti Covid). Il Dg Tedros: “Le maschere dovrebbero essere sempre e solo utilizzate come parte di una strategia globale nella lotta contro Covid perché da sole non proteggono”.

05 GIU - A due mesi di distanza dall’ultima linea guida l’Oms aggiorna le sue indicazioni sull'uso delle mascherine per il controllo di COVID-19. “Questa guida – afferma il Dg Tedros Adhanom Ghebreyesus - si basa su prove in evoluzione e fornisce consigli aggiornati su chi dovrebbe indossare una mascherina, quando dovrebbe essere indossata e su cosa dovrebbe essere fatto.L'OMS ha sviluppato questa guida attraverso un'attenta revisione di tutte le prove disponibili e un'ampia consultazione con esperti internazionali e gruppi della società civile”.



“Vorrei essere molto chiaro – precisa - che la guida che pubblichiamo oggi è un aggiornamento di ciò che diciamo da mesi: che le maschere dovrebbero essere sempre e solo utilizzate come parte di una strategia globale nella lotta contro COVID. Le maschere da sole non ti proteggeranno da COVID-19”.



Ecco cosa non è cambiato:

L'OMS continua a raccomandare che le persone malate con sintomi di COVID-19 debbano rimanere a casa e consultare il proprio medico.









05 giugno 2020

© Riproduzione riservata



Altri articoli in Scienza e Farmaci



Le persone che hanno confermato di avere COVID-19 dovrebbero essere isolate e curate in una struttura sanitaria e i loro contatti dovrebbero essere messi in quarantena.Se è assolutamente necessario che una persona malata o un contatto lasci la propria casa, dovrebbe indossare una mascherina.L'OMS continua a consigliare alle persone che si prendono cura di una persona infetta a casa di indossare una mascherina mentre si trovano nella stessa stanza della persona malata.E l'OMS continua a consigliare che gli operatori sanitari utilizzino mascherine mediche e altri dispositivi di protezione quando trattano pazienti sospetti o confermati COVID-19.Nelle aree a trasmissione diffusa, l'OMS consiglia l’uso delle mascherine per tutte le persone che lavorano in aree cliniche di una struttura sanitaria, non solo ai lavoratori che si occupano di pazienti con COVID-19.Ciò significa, ad esempio, che quando un medico fa un giro di reparto in cardiologia o nelle unità di cure palliative dove non ci sono pazienti confermati positivi al COVID-19, dovrebbe comunque indossare una mascherina.In secondo luogo, nelle aree con trasmissione in comunità, consigliamo alle persone di età pari o superiore a 60 anni di indossare una mascherina in situazioni in cui non è possibile l'allontanamento fisico.In terzo luogo, l'OMS ha anche aggiornato la sua guida sull'uso delle maschere da parte del pubblico.Alla luce delle prove in evoluzione, l'OMS consiglia ai governi di incoraggiare il grande pubblico a indossare le mascherine nei luoghi cui vi è una trasmissione diffusa e l'allontanamento fisico è difficile, come sui trasporti pubblici, nei negozi o in altri ambienti chiusi o affollati.La linea guida aggiornata inoltre contiene nuove informazioni sulla composizione delle maschere in tessuto. Sulla base delle nuove ricerche, l'OMS consiglia che le maschere in tessuto debbano essere costituite da almeno tre strati di materiale diverso. I dettagli di quali materiali raccomandiamo per ogni strato sono nelle linee guida.“Le persone – evidenzia l’Oms - possono potenzialmente infettarsi se usano le mani contaminate per regolare una mascherina o per rimuoverla e indossarla ripetutamente, senza pulire le mani nel frattempo”.Inoltre, per l’Oms “le mascherine possono anche creare un falso senso di sicurezza, portando le persone a trascurare misure come l'igiene delle mani e l'allontanamento fisico”.