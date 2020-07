Oms plaude a Italia e Spagna: “Hanno saputo capovolgere situazione drammatica”

01 LUG - “Una delle lezioni della pandemia è che, indipendentemente dalla situazione in cui si trova un paese, essa può essere cambiata. Non è mai troppo tardi”, così oggi il Dg dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus che ha indicato come esempi di questa capacità di capovolgere le situazioni Italia e Sagna.



“Come sapete, a marzo, - ha detto Tedros rivolgendosi alla stampa nel consueto briefing sul Covid - Italia e Spagna sono state l'epicentro della pandemia. Al culmine la Spagna aveva quasi 10.000 casi al giorno e l'Italia aveva più di 6.500 casi. Ma entrambi i paesi hanno portato le loro epidemie sotto controllo con una combinazione di leadership, umiltà, partecipazione attiva da parte di tutti i membri della società e attuazione di un approccio globale”.



“Entrambi i paesi hanno affrontato una situazione scoraggiante, ma la hanno capovolta”, ha detto Tedros.



Oggi e domani, l'OMS ha promosso un secondo forum di ricerca e innovazione dopo quello svoltosi a febbraio, che riunisce oltre 1000 scienziati provenienti da tutto il mondo per fare il punto sui progressi compiuti finora, discutere nuove possibilità di ricerca e cercare di colmare le lacune nella conoscenza del virus e definire le priorità di ricerca per il resto del 2020 e oltre.

